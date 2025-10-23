Белият дом потвърди: Ето кога ще се състои срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин в рамките на азиатска среща на върха в Южна Корея следващата седмица, съобщи Белият дом. Срещата ще се проведе в четвъртък, ден преди Хелоуин, потвърди прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.

Двамата световни лидери ще обсъдят търговските отношения между двете най-големи икономики в света, като срещата може да се окаже решаваща за деескалация на напрежението между Вашингтон и Пекин.

По-рано Тръмп бе колеблив относно провеждането на срещата, след като Китай изненадващо наложи ограничения върху износа на редки метали, ключови за високотехнологичната индустрия.