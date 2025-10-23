Сексуален шпионаж: Пекин и Москва атакуват Силициевата долина

Китай и Русия изпращат привлекателни жени, за да съблазняват технологични работници

Китайски и руски агенти използват „сексуална война“, за да съблазняват и шпионират професионалисти от Силиконовата долина, разкриха източници от бранша пред The Times.

Джеймс Мълвенон, главен разузнавателен офицер на Pamir Consulting, която предоставя оценки на риска за американски компании, инвестиращи в Китай, каза, че е един от многото мъже, които наскоро са били обект на чуждестранни съблазнителки, надяващи се да получат достъп до американски технологични тайни.

Мълвенон, който разследва шпионаж в САЩ от 30 години, каза, че тактиката с „медената капан“ е „истинска уязвимост“ за САЩ, „защото ние, по закон и по култура, не правим това. Така че те имат асиметрично предимство, когато става въпрос за сексуална война“.

Сексуалната война е само един от начините, по които американските технологични работници биват манипулирани, според пет експерти по контраразузнаване, които разговаряха с The Times. Китай също организира състезания за стартиращи компании на американска земя, за да открадне чувствителни бизнес планове, и дори се опитва да саботира американски технологични компании, твърдят източници. През февруари комисията по вътрешна сигурност на Камарата на представителите предупреди, че Китайската комунистическа партия (ККП) е провела повече от 60 случая на шпионаж в САЩ през последните четири години – въпреки че бивш източник от контраразузнаването се опасява, че това „е само върхът на айсберга“.

И Русия, и ККП използват обикновени граждани – инвеститори, криптоанализатори, бизнесмени и академици – за да атакуват американските си колеги, вместо обучени агенти, което прави шпионажа по-труден за откриване. „Вече не преследваме агент на КГБ в задимена къща за гости в Германия“, каза един висш служител на контраразузнаването в САЩ. „Нашите противници – особено китайците – използват подход, обхващащ цялото общество, за да експлоатират всички аспекти на нашата технология и западния талант.“

Един бивш служител на контраразузнаването, който сега помага на основателите на Силициевата долина да се освободят от чуждестранните си инвестиции, каза, че наскоро е разследвал случая на една „красива“ рускиня, която е работила в аерокосмическа компания и се е омъжила за американски колега. Той открил, че тя е посещавала академия за модели в двадесетте си години, но по-късно е посещавала „руска школа за мека сила“, преди да изчезне за десетилетие и да се появи отново в САЩ като експерт по криптовалути.

Кражбата на търговски тайни се оценява на до 600 милиарда долара годишно за американските данъкоплатци, като Китай е идентифициран като основният източник на тази загуба, според Комисията за кражба на американска интелектуална собственост.

През 2023 г. Клаус Пфлугбеил, жител на Нинбо, Китай, се опита да продаде интелектуална собственост, която беше откраднал от Tesla, на тайни агенти на търговска конференция в Лас Вегас за 15 милиона долара. През декември миналата година той беше осъден на 24 месеца затвор; предполагаемият му съучастник, Илонг Шао, който също живееше в Нинбо, все още е в неизвестност. (Шао не е коментирал публично случая.)

Двамата мъже, бивши служители на канадска производствена компания, придобита от Tesla през 2019 г., са използвали откраднатите търговски тайни, за да създадат конкурентен бизнес в Китай. Пфлугбайл е казал на Шао, че разполага с „много оригинални документи“, свързани с батерийната технология на Tesla, и е потърсил още „оригинални чертежи“ на търговските тайни, заявиха прокурорите.

Заместник-генералният прокурор по националната сигурност Матю Олсен заяви в изявление през декември: „Крадейки търговски тайни от американски производител на електромобили, за да ги използва в собствената си компания в Китай, действията на Пфлугбайл са били в полза на КНР [Китайската народна република] в критична индустрия с последствия за националната сигурност.“

Междувременно американското правителство предупреди стартиращите компании да не участват в международни „конкурси за презентации“, където основателите представят своите бизнес идеи пред китайски инвеститори. Победителите могат да получат парични награди, субсидии и инвестиции – при условие, че пренесат интелектуалната си собственост в Китай и създадат операция в страната.

Някои от конкурсите изискват от стартиращите компании да споделят своите бизнес стратегии, интелектуална собственост и дори лични данни и снимки, преди да участват, заявиха американски служители в предупреждение, издадено миналия месец.

Академиците и по-младите иноватори, които са нетърпеливи да развият идеите си и да създадат печеливш бизнес, са особено податливи на експлоатация, добави служителят. Един от конкурсите, който тревожи властите, е деветият годишен Международен конкурс за иновации и предприемачество в Китай (Шенжен), който се провежда този месец в няколко града по света, включително Бостън, Лондон и Токио. Очаква се победителите да създадат бизнес в Китай, за да получат парични награди и инвестиции.

Изпълнителният директор на биотехнологична фирма от Силициевата долина, който присъства на миналогодишния конкурс през ноември, каза, че е бил принуден да носи микрофон по време на цялото събитие и е бил следен от служители.

Компанията му спечели една от наградите, като си тръгна с 50 000 долара. Той каза, че към парите не са били поставени никакви условия, но е бил изненадан, че организаторите са превели средствата на личната му сметка, а не на тази на компанията му. „Това беше странно“, добави той.

Това е умишлена тактика, предупреди Мълвенон. Той каза, че е обичайно за подкрепяните от Китай рискови капиталисти да се насочват към американски стартиращи компании, първоначално финансирани от Министерството на отбраната (DoD), а по-късно да инвестират в тези фирми. „Процентът на чуждестранно участие преминава прага, така че DoD не може да прави повече инвестиции в тези компании, лишавайки правителството от достъп до иновативни стартиращи компании и интелектуална собственост“, каза Мълвенон, който разследва този феномен. „Това е най-новата версия на китайската игра. Аз я наричам „драфтинг“.“

През май сенатската комисия по малкия бизнес и предприемачеството установи, че шест от 25-те най-големи получатели на федерално финансиране чрез програмата за иновации в малкия бизнес имат „ясни връзки“ с Китай, но все пак са получили близо 180 милиона долара от Пентагона през 2023 и 2024 г.

Джеф Стоф, академик по сигурност и бивш анализатор по Китай и националната сигурност за американското правителство, заяви, че много от действията на Китай не са незаконни. По-скоро те се възползват от уязвимостите на американските корпорации, използвайки пропуските в регулаторната уредба.

„Китайците разбират нашата система и знаят как да работят в нея с почти пълна безнаказаност – в повечето случаи“, каза Стоф.

Засега всичко, което американската контраразузнавателна общност може да направи, е да се опита да навакса. Това означава да се харчат повече средства за борба с корпоративния шпионаж, да се засили контролът върху „трансграничните“ фондове и да се повиши осведомеността за руската и китайската заплаха в Силициевата долина.