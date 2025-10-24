Еквадор разследва евентуален опит за отравяне на президента с шоколад (ВИДЕО)

Три химикала бяха открити

Еквадорското правителство е подало жалба до прокуратурата относно евентуален опит за отравяне на президента Даниел Нобоа с шоколад и сладко, съдържащи токсични вещества. Самият държавен глава обяви това.

„Три химикала бяха открити в много високи концентрации и е практически невъзможно и трите да са в тази концентрация едновременно в този продукт. Това не може да е съвпадение“, каза той пред CNN.

Според Нобоа, опасни вещества са били открити в шоколад и сладко, дадени му по време на пътуване до провинция Лос Риос.

„Подадена е наказателна жалба. Предоставили сме доказателства. Трябва да се проведе проверка и да се спази целият правен процес“, каза Нобоа.

Според вестник „El Universo“ , бизнесдама от кантона Винсес е доставила кошницата с храна на президента. Анализът е показал, че три от осемте артикула съдържат опасни токсични вещества: тионилхлорид, хлоретанол и антрацен.