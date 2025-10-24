Защо турската златна и бижутерска индустрия потъва?

Един килограм злато се търгува на около 130 000 долара

Турската индустрия за производство на злато и бижута е изправена пред сериозни загуби, като хиляди работни места са изложени на риск и стотици компании се преместват в чужбина, според доклад на турското издание Nefes.

Мустафа Камар, президент на Асоциацията на производителите и износителите на бижута (TÜİD), заяви, че години на растеж са били унищожени, защото производителите, които спазват правилата, са наказани за неправомерното поведение на компании, които злоупотребяват с правителствените схеми. Обръщайки се към турския президент Реджеп Тайип Ердоган, той каза: „Без спешна намеса сме на прага на колапс“.

Камар заяви пред репортери на пресконференция в центъра за бижута Kuyumcukent в Истанбул, че много работилници сега работят само част от месеца и че много производители са затворили или са се преместили в чужбина, включително в Китай, Дубай и Малайзия.

Представители на индустрията казват, че кризата произтича от злоупотребата с две основни програми за подкрепа на износа – режима за вътрешно преработване (DIR) и 3-процентен бонус за валутна конверсия.

DIR позволява на компаниите да внасят суровини като злато без мита, при условие че готовите бижута по-късно се изнасят. Но според търговски служители, някои фирми са пренасочили внесеното злато към вътрешния пазар на Турция, печелейки нечестни печалби и подкопавайки износителите, които спазват правилата.

Втората мярка, въведена от Централната банка на Турция, предоставя на износителите 3-процентна премия, когато конвертират чуждестранните си приходи в турски лири. Въпреки че целта е да се укрепят резервите на страната, тази политика е довела до фиктивни износни отчети, като новосъздадени фирми претендират за държавни бонуси, без да произвеждат реални стоки. Наблюдатели на сектора отбелязват скок в броя на такива компании след въвеждането на квота за внос на злато през 2023 г.

Стимулиращите програми на правителството бяха подложени на допълнителен контрол след наказателно разследване на рафинерията за злато в Истанбул (İAR).

Според информации на новинарските сайтове Kısa Dalga и Halk TV, прокуратурата твърди, че рафинерията и свързаните с нея компании са извършвали фалшиви износи и са злоупотребявали както с DIR, така и с стимула за обмяна на валута, което отразява злоупотребите, сигнализирани от производителите на бижута. Делото се фокусира върху това дали компаниите са се възползвали от безмитен внос и парични бонуси чрез фалшифицирани документи за износ.

Камар заяви, че проблемите на индустрията са концентрирани сред няколко доминиращи играчи.

„Погледнете топ 10 на износителите на бижута; само трима от тях са истински износители“, каза той. „Останалите просто преместват златото навътре и навън. Целият сектор се жертва за тези 10 души.“

Той също така предупреди, че манипулациите са изкривили цените на вътрешния пазар. Един килограм злато се търгува на около 130 000 долара на международния пазар, но на около 140 000 долара в Турция, каза той, което отблъсква туристите и провокира твърдения в социалните медии, че посетителите могат да продават злато в Турция с печалба.

TÜİD призова правителството да отмени квотата за внос, да възстанови търговските правила отпреди 2023 г., да въведе еднократна данъчна амнистия за запасите и да наложи строги санкции на компаниите, които злоупотребяват с държавните стимули. Групата също така призовава за връщане към инфлационното счетоводство, базирано на стойността на златото, и по-строг надзор над производствения капацитет.