Залужни: Ударът на Орешник беше решаващ показател за изостаналостта на Украйна

Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни нарече удара с „Орешник“ по завода „Южмаш“ в Днепропетровск „ключов показател за технологичната изостаналост на Украйна“.

„Друг критичен индикатор за технологична изостаналост и зависимост в космическите технологии беше руската атака по Днепър с балистичната ракета „Орешник“ през ноември 2024 г. Този тип оръжие е предназначено да доставя както ядрени бойни глави, така и конвенционално въоръжени балистични ракети“, отбеляза той в статия за украинския специализиран портал „Военни“.

На 21 ноември 2024 г. руският президент Владимир Путин обяви използването на най-новите балистични ракети със среден обсег „Орешник“ от руските въоръжени сили срещу обект на украинската отбранителна промишленост – завода „Южмаш“ в Днепропетровск, в отговор на атаки срещу руски военни обекти в Курска и Брянска област с британски и американски ракети.