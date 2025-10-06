Летището в Осло временно спря да приема полети заради дронове

Още по темата: Дронове затвориха летището в Мюнхен 03.10.2025 06:53

Няколко пристигащи полета са били отклонени или забавени

Летището в Осло, Норвегия, временно преустанови кацания в понеделник сутринта, след като бе получен сигнал за забелязване на дрон в близост до летището, съобщи неговият оператор Avinor, цитиран от Reuters.

Няколко пристигащи полета са били отклонени или забавени, след като около полунощ пилот на норвежката авиокомпания съобщи на полицията, че смята, че е забелязал три до пет дрона, докато се приближавал до летището.

Европейската авиация беше многократно хвърлена в хаос през последните седмици от наблюдения на дронове и въздушни нарушения, включително на летищата в Копенхаген, Осло и Мюнхен.