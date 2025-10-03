Дронове затвориха летището в Мюнхен

Отменени са полети

Летището в Мюнхен, Германия, съобщи в петък сутринта, че наблюденията на дронове в четвъртък вечерта са принудили контрола на въздушното движение да преустанови операциите, което е довело до отмяна на 17 полета и е нарушило пътуването на близо 3000 пътници, съобщава Reuters.

Други 15 пристигащи полета са били пренасочени към Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт, съобщи летището в изявление, отбелязвайки най-новото прекъсване на европейската авиация, причинено от дронове, след като наблюденията временно затвориха летища в Дания и Норвегия миналата седмица.

Германските власти за контрол на въздушното движение ограничиха полетите на летището в Мюнхен от 22:18 ч. (20:18 GMT) в четвъртък, а по-късно ги преустановиха напълно поради няколко наблюдения на дронове, добавиха от летището.

Flightradar24 съобщи, че летището ще остане затворено до 02:59 часа, или 4:59 ч. местно време, в петък.

Първият пристигащ полет в петък се очаква в 5:25 ч., а първият заминаващ полет е насрочен за 5:50 ч., както показва уебсайтът на летището.

Мюнхен вече беше в състояние на тревога тази седмица, когато популярният Октоберфест беше временно затворен поради заплаха за бомба и откриването на взривни вещества в жилищна сграда в северната част на града.

Лидерите на Европейския съюз подкрепиха плановете в сряда за укрепване на отбраната на блока срещу руските дронове.