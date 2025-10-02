Една Испания за завиждане

Имигрантите със заслуга за стопанския “бум” в родината на Дон Кихот

Икономиката й бележи три пъти по-бърз растеж от тази на другите страни в ЕС

От началото на 2024 г. испанската икономика е нараствала със среден годишен темп от 3% в сравнение със “скоростта” от малко над 1% в останалите страни от ЕС, взети заедно, или иначе казано движела се е напред три пъти по-бързо - констатира британският вестник “Файненшъл Таймс”. Ето защо според смятания за финансово-икономическа библия всекидневник Испания в момента е най-предизвикващата завист държава на Стария континент. Просто защото освен слънце, море, хубава храна и чаровен народ, тя вече има и процъфтяващо като никога досега стопанство.

Според “Файненшъл Таймс” свидетелство за успеха е и рязко повишеният през последните седмици кредитен рейтинг на страната от държащата под око развитието на световното стопанство глобална агенция “S&P Global Ratings”. Освен това стриктната Национална банка на Испания била увеличила прогнозата си за растеж за 2025 г. до 2,6%, “подчертавайки позицията на страната като най-бързо развиващата се голяма икономика в Европа и една от най-силните в развития свят” - отчита британският всекидневник. В подкрепа на тезата си той цитира мадридският в. “Ел Диарио”, според когото Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) тези дни била потвърдила, че икономиката на Испания тази година ще нарасне с 2,6% или четири пъти по-бързо от стопанствата на Франция и Италия, и осем пъти по-бързо от това на Германия.

Неотдавнашният доклад на ОИСР за икономическите перспективи уверявал освен това, че добрите новини ще продължат и през 2026 г., когато брутният вътрешен продукт на Испания щял да нарасне с 2% - точно двойно повече от този на еврозоната.

Организацията прогнозирала също така, че Германия ще ускори растежа си до 2026 г. до към 1,1%., докато Франция ще остане на прогнозираните вече 0,9%, а Италия ще “стагнира” на 0,6%.

Според медиите на Пиринейския полуостров и на тези в Европа причините за “бума” в ход са много и добре известни. На първо място сред тях се откроява мощното възстановяване на туризма в страната след пандемията с рекордните 94 милиона посетители през 2024 г.

Следват щедрите субсидии от фонда “Следващо поколение” на Европейския съюз. На трето място сред причините за “бума” се открояват по-ниските цени на електроенергията в сравнение с други европейски страни може би и поради фокусирането на местните власти върху възобновяемата енергия, привличаща значителни преки чуждестранни инвестиции. После идвали по-сигурната правна рамка и по-рационализираните инвестиционни процедури в сравнение с тези в други големи страни от ЕС, а на пето място оставали осъществените от изпълнителната власт трудови реформи, които са повишили минималните заплати и сигурността на труда.

Но за “Файненшъл Таймс” основният двигател на испанското икономическо чудо са мигрантите, които социалистическото правителство на Педро Санчес било решило не да блокира, а да приеме с широко разтворени обятия, опростявайки процедурите за влизане в страната. Като пришълците са предимно от Латинска Америка, често с двойно гражданство, много благоприятен фактор е общият език и освен че попълвали нежеланите от коренните испанци работни места, те стимулирали потребителските разходи, задействайки благоприятен икономически цикъл.