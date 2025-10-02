Началникът на украинския Генерален щаб: Ще намерим начин да спрем тока на Москва, ако се наложи

Украйна ще намери начин да спре електрозахранването на Москва, ако руската армия се опита да разруши енергийния сектор на Украйна, заяви началникът на Генералния щаб на украинските въоръжени сили генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

„Всяко действие на врага, насочено към ощетяване на страната ни, ще бъде посрещнато със симетричен отговор. Президентът (Володимир Зеленски) беше абсолютно прав. Ще намерим средствата, ще намерим оръжията и ще проведем тези операции. Те със сигурност ще разберат, че по този начин няма да постигнат предимство. Всяко действие определено ще бъде контраатакувано“, каза Гнатов в интервю за Укринформ.

Миналата седмица, след среща с президента Доналд Тръмп, Зеленски заплаши „кремълските власти“ с удари с оръжия с голям обсег. „Те трябва да знаят къде са бомбоубежищата. Имат нужда от това“, заяви украинският лидер. Той също така предупреди Кремъл да не нанася удари по енергийните съоръжения на страната му:

"Ако те заплашват със спиране на тока, например, в столицата на Украйна, тогава Кремъл трябва да знае, че ще има спиране на тока и в столицата на Русия.“

В нощта на 2 октомври в Одеска област имаше масово прекъсване на електрозахранването след руски удари. Според началника на областната военна администрация (ОВА) Олег Кипер, 46 600 потребители са били без ток сутринта.

Вечерта на 28 септември украински ракетен удар по Белгород остава половината град без електрозахранване и топла вода.