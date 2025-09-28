"Ще ги принудим към дипломация": Зеленски обеща отговор след масираните руски атаки през нощта

Още по темата: Русия нанесе въздушни удари по Киев и Запорожие, има десетки жертви и ранени 28.09.2025 10:12

Снощи Русия атакува Украйна с приблизително 500 бойни дрона и повече от 40 ракети, включително ракети „Кинжал“., съобщи украинският президент Володимир Зеленски в своя Telegram канал.

„Масираната руска атака срещу Украйна продължи над 12 часа. Брутални удари, преднамерен и целенасочен терор срещу обикновени градове – близо 500 бойни дрона и над 40 ракети, включително крилати „Кинжал“. Тази сутрин руско-ирански „шахеди“ отново бяха в нашето небе. Основните райони на вражеската атака бяха Киев и околността, Запорожие, както и областите Хмелницка, Сумска и Одеска“, написа президентът.

Той отбеляза, че към момента са известни най-малко 40 ранени, включително деца. В Киев са загинали четирима души, включително 12-годишно момиче. Сградата на Института по кардиология в столицата е повредена.

Според Зеленски, пострадали са хлебозавод, завод за гуми, частни и жилищни сгради, както и обекти на гражданската инфраструктура.

„Тази гнусна атака се случи по същество в края на седмицата на Общото събрание на ООН и точно така Русия заявява истинската си позиция. Москва иска да продължи да се бори и да убива и заслужава само най-суровия натиск от света. Кремъл печели от продължаването на тази война и терор, докато има енергийни приходи и действащ скрит флот от танкери. Ще продължим да отмъщаваме, за да лишим Русия от тези възможности да печели пари и да я принудим дипломация. Всеки, който иска мир, трябва да подкрепи усилията на президента Тръмп и да спре целия руски внос“, призова държавният глава на Украйна.