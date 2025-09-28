Киър Стармър е най-непопулярният британски премиер в историята на допитванията

Във Великобритания днес се открива конгресът на управляващата Лейбъристка партия, но това става на фона на тревожна статистика за премиера и лидер на партията Киър Стармър. Според последното проучване на общественото мнение Стармър е най-непопулярният премиер в историята на този род проучвания в страната, съобщи БНР.

Стармър е най-непопулярният премиер в историята на социологическите изследвания, но той твърди, че може да "оправи нещата". Рейтингът на одобрение на Киър Стармър достигна историческо дъно, тъй като само 13% от обществеността одобряват работата, която той върши като премиер, според ново проучване на Ipsos, докато 79% са недоволни, което му дава нетен рейтинг на одобрение от -66. Така той става по-непопулярен от своя предшественик Риши Сунак.

В списъка с най-непопулярните са също Лиз Тръс и Джон Мейджър. В интервю за "Сънди таймс" Стармър обаче заяви, че „сега се води битката на нашето време, партията трябва да се обедини и няма време за самоанализи и самовглъбяване".

Голяма част от следващите четири дни се очаква да бъдат доминирани от дискусии за това как точно Лейбъристката партия би могла да победи "реформаторите" на Найджъл Фарадж и дали Стармър е правилният човек за лидер на партията и респективно премиер на страната.

Стармър е изправен пред серриозни проблеми на много фронтове. Дори традиционно поддържащите лейбъристите синдикати искат той да промени курса на управление.