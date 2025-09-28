Русия нанесе въздушни удари по Киев и Запорожие, има десетки жертви и ранени

През нощта руската армия извърши масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев и град Запорожие. Десетки души са ранени, а най-малко четирима са загинали.

В Киев има попадения на 15 места. Жилищни сгради и гражданска инфраструктура бяха повредени в Соломянски, Святошински, Голосеевски, Дарницки и Днепровски райони на града, според ръководителя на градската администрация на Киев Тимур Ткаченко.

Според Държавната служба за извънредни ситуации е засегната пететажна жилищна сграда в Соломенски район. Пожар е избухнал на 3-тия и 4-тия етаж, причинявайки частични разрушения. Тялото на 12-годишно момиче е извадено от развалините. Трима души са спасени, един е ранен. Сградата на Кардиологичния институт също е засегната, като на място са открити телата на двама загинали.

Още 27 души са пострадали при удари в Киевска област. 17 от тях са в Бучанския район.

Ткаченко добави , че на едно от местата е намерено тялото на починал човек, така че сега са известни четири жертви на руската атака.

„Потвърдихме до десет ранени и проверяваме няколко други. Имаме и предварителна информация за трима смъртни случаи, включително 12-годишното момиче, убито от руснаци. Това е оперативна информация и са възможни допълнителни подробности. Получаваме и съобщения за нови обаждания и нови ранени“, каза той.

Две руски ракети удариха Запорожие, като в една от високите сгради в града е избухнал пожар и много хора бяха ранени.

Според Иван Федоров, ръководител на Запорожката областна държавна администрация, руснаците са се опитали да атакуват критичната инфраструктура на града. Атаката е повредила производствените съоръжения на компания и многоетажна сграда, където горят апартаменти.

Според последната информация, 21 души са ранени, включително три деца, като двама души са в тежко състояние.

Съседна на Украйна Полша обяви, че "превантивно" мобилизира авиацията си след навлизането във въздушното й пространство на около двадесет руски дрона и на три изтребителя в естонското небе в рамките на по-малко от две седмици, допълва АФП.

Ройтерс съобщава, че Киев е бил подложен на ожесточена атака с дронове и ракети рано тази сутрин. Според независимите наблюдатели, цитирани от агенцията, това е един от най-сериозните руски удари по украинската столица и околностите й от началото на войната. Над града прелитаха дронове и в нощта отекваше грохотът от системите за противовъздушна отбрана. Към 7:20 ч. (04:20 ч по Гринуич) нападението продължаваше.

Военната администрация на Киев съобщи, че към 7:40 ч. е имало най-малко шестима ранени. Някои жители са потърсили безопасно място в метростанциите дълбоко под земята. Тревога беше обявена в много области в цялата страна.