Военна тревога над Балтийско море, Полша вдигна изтребители

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над международните води на Балтийско море, след като той е летял в непосредствена близост до въздушното пространство на Полша, съобщиха полските въоръжени сили, цитирани от ДПА.

По информация на армията, машината е била визуално идентифицирана и ескортирана извън зоната на отговорност на полските ВВС. Инцидентът не е довел до нарушение на полското въздушно пространство.

От септември насам държавите от източния фланг на НАТО са в състояние на повишена готовност заради зачестили инциденти с руски военни летателни апарати. Тогава три руски самолета навлязоха за около 12 минути във въздушното пространство на Естония, а малко по-късно над 20 руски дрона проникнаха в полското въздушно пространство.

Полската армия съобщи още, че през нощта са били засечени обекти, навлизащи от територията на Беларус. След анализ е установено, че най-вероятно става дума за контрабандни балони, придвижващи се според посоката и скоростта на вятъра.

Като превантивна мярка част от въздушното пространство над Подлаското воеводство в Североизточна Полша беше временно затворено за граждански полети.