Пожар избухна на исторически платноход в Германия

Пожар избухна на борда на над 100-годишния тримачтов платноход "Маре Фризиум" в германския пристанищен град Хамбург, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

От кораба, акостирал близо до концертната зала на филхармонията, се издигна гъст черен дим. Противопожарните екипи бяха повикани по тревога малко след полунощ и успяха да потушат пламъците. Няма било необходимост от включването на пожарни лодки.

Към момента няма данни за пострадали. Мащабът на нанесените щети тепърва ще се оценява.

На борда на кораба по време на инцидента не е имало хора. "Маре Фризиум" в момента се използва предимно като място за събития и музей, което предотврати сериозни човешки жертви.

Причината за пожара се разследва, като властите предполагат техническа повреда. Една от версиите е късо съединение.