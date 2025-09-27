Унгария за Зеленски: Той полудява, започва да вижда чудовища

Още по темата: Украйна съобщи за дронове, нарушили въздушното й пространство откъм Унгария 26.09.2025 18:00

„Президентът Зеленски полудява от своята антиунгарска обсесия. Сега започва да вижда чудовища“.

Това написа унгарският външен министър Петер Сиярто в X. Изявлението му дойде, след като по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разузнавателни дронове, вероятно принадлежащи на Унгария, са нарушили въздушното пространство на Украйна.

Зеленски се позоваваше на предварителна военна оценка на активността на дроновете. Той не уточни кога точно тези разузнавателни дронове са били забелязани над граничния регион.

„Наредих цялата налична информация да бъде проверена и да се изготвят спешни доклади за всеки регистриран инцидент,“ каза Зеленски в Telegram след среща с най-висшето военново командване на Украйна.

Унгария е член на ЕС и НАТО, две организации, които са съюзници на Киев във войната на Русия срещу Украйна, но отношенията между Киев и Будапеща често са напрегнати.

След инвазията на Русия през февруари 2022 г. много големи украински индустриални предприятия, особено от източните и южните региони, се преместиха в западна Украйна и други по-безопасни райони на страната.

Унгарският премиер Виктор Орбан е скептичен към западната военна помощ за Украйна и поддържа по-приятелски отношения с руския президент Владимир Путин в сравнение с други членове на НАТО и ЕС.

По-рано днес украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че Киев е наложил забрана за влизане на трима високопоставени унгарски военни, в отговор на предишна забрана за влизане, наложена от Унгария за украински военни.