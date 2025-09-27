Как Полша се готви за война?

Полето зад фермерската къща на Ян Михалак е дом на великолепна горичка с гигантски слънчогледи и всеки уикенд той отрязва някои от тях, за да украси гроба на съпругата си Данута, която почина преди четири години.

Миналата събота обаче 66-годишният производител на пшеница забелязал, че голяма част от цветната леха е била изравнена. А когато отишъл да разследва, открил останките на странен предмет, преплетен със смачкани стъбла и венчелистчета.

С остро заоблени крила от 90 см, на Михалак му се сторило, че „миниатюрна ракета се е разбила“ върху земята му, само на дванадесет мили от границата на Полша с руския анклав Калининград: един от най-силно милитаризираните региони в света. Но смразяващата реалност се разкрила, когато той дошъл при снаха си Патриция, която следала новините по-усърдно от него.

От телевизионните кадри тя разпознала обезобразения обект като един от руските дронове, изпратени в полското въздушно пространство няколко дни по-рано, с очевидното намерение да проверят готовността на страната за атака.

Твърдението ѝ било потвърдено от серийния номер, гравиран на сивия му фюзелаж. Полша използва латинската азбука, но буквите, които били изписани върху машината, били кирилица.

Михалак вдигнал тревога и десетки военни, полицаи и пожарникари се струпали във фермата в отдалеченото селце Студзиенец, на 190 мили северно от Варшава, където открили още парчета от разбития дрон, разпръснати по полето.

Отвъд Полша това откритие до голяма степен не е било докладвано, тъй като се предполагаше, че този дрон е бил поредният от поне 19, появили се в нощното небе над Полша на 10 септември. И все пак има нещо в това нахлуване, което го прави още по-тревожно от останалите.

Синът на Михалак, 33-годишният Себастиан, който управлява фермата, казва пред DailyMail, че той и съпругата му са брали слънчогледи на същото това поле в неделя, 14 септември, четири дни след инвазията на дрововете, но не са видели дрона. Това повдига важен въпрос. Дали Путин тайно е наредил второ нападение с дрон в Полша, поне четири дни след първото?

Себастиан вярва, че е станало точно това. Той разказал историята си пред полските власти по време на 90-минутен разпит.

„Сигурен съм, че този дрон не е бил тук на 14 септември. Би било невъзможно да не го забележа“, каза ми той. „Кучетата също щяха да го видят. Те лаят дори когато найлонов плик се вее над полето, но навсякъде имаше парчета от дрон. Мисля, че е имало втора вълна, но правителството вероятно не иска да разкрие това на обществеността, за да избегне предизвикване на тревога.“

Полската прокуратура казва, че не може да коментира този инцидент от съображения за сигурност. Ако обаче варшавското правителство възнамерява да омаловажи заплахата от пълномащабно нашествие, то изпраща определено противоречиви послания.

Полският премиер Доналд Туск току-що заяви, че страната му е „най-близо до открита война от Втората световна война насам“ и бърза да приеме закон, който ще направи военното обучение задължително за пълнолетните мъже.

Наборната военна служба ще подсили 200 000-членна армия, която вече е третата по големина в НАТО (след САЩ и Турция) и е изпълнена с огневата мощ на 1000 нови южнокорейски танка и стотици гаубици, които скоро ще бъдат подсилени от флотилия от изтребители F-16 на стойност 3 милиарда паунда.

По-късно този месец правителството ще изпрати на всяко полско домакинство пакет със съвети как да оцелее при пълномащабно руско нашествие. На семействата ще бъде казано какво да вземат със себе си в комплекти за евакуация „вземи и тръгни“, като лекарства, документи за самоличност, радио, топли дрехи, питателна храна, фенерчета и батерии.

Залогът беше допълнително повишен тази седмица, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова страните от НАТО да свалят всеки руски самолет, влизащ в тяхното въздушно пространство.

Полският външен министър Радек Сикорски подкрепи това с предизвикателен туит от две думи: „Разбрано“.

И все пак Путин, който също изпрати военни самолети във въздушното пространство на Естония за десет минути по-рано този месец, не показва намерение да се откаже.

В сряда Русия беше заподозряна, че е атакувал Дания, като е пускала дронове над военните ѝ бази и летища. Тази провокативна акция очевидно разтърси обикновено флегматичните датчани.

И така, с все по-силния полъх на военна треска, какво е настроението на 38-те милиона поляци?

За тези смели славяни, разбира се, заплахата да бъдат превзети от Изток не е нищо ново.

Това е земя, която е страдала от амбициите на експанзионистичните московски деспоти в продължение на векове. Из страната тази седмица обаче беше трудно да се избегне страхът, че „източната опасност“ е на път да се завърне – с отмъщение.

Нетърпелива да се възползва от тревогата на нацията, базирана в Лодз компания, наречена Schron.pro, наскоро започна да произвежда бомбоубежища, за които се твърди, че гарантирано ще поддържат четиричленно семейство живо в продължение на 30 дни след ядрена атака.

Дъщерята на собственика, Юлия Новаковска, казва, че вече са продали 15 – по 100 000 паунда всяко – и всеки ден се появяват нови запитвания.

„Много нови полски компании правят по-евтини убежища, но техните са фалшиви, защото са сглобяеми и не са безопасни“, твърди тя.

Нейните заможни клиенти настояват, че убежищата им са построени дискретно, добавя тя, защото се страхуват, че ще бъдат конфискувани от по-малко заможни търсещи убежище, ако избухне война.

Желаещи да се научат как да се грижат за себе си в дивата природа, ако бъдат принудени да напуснат домовете си, поляците също така се тълпят, за да се включат в уикенд курсове, водени от любители на природата като 60-годишния Пьотр Чурило, който живее в комуна „препъри“ в Северна Полша.

Той ги учи как да събират ядки и горски плодове, да намират прясна вода, да палят огньове, да използват компас и да лагеруват в гората, въпреки че не им позволява да се присъединят към него в лова на диви свине и елени с пушката му Winchester Magnum.

„Поради положението, в което се намира Полша, все повече хора искат да притежават тези умения“, казва бившият предприемач с бяла брада. „Те варират от тийнейджъри до хора на 70 години и много от тях са жени, мисля, защото това е инстинктът им да защитават семействата си. Препърите знаят как да оцелеят в случай на война, но това е в гените на полския народ, защото живеем между две сили, Русия и Германия, и винаги сме се сблъсквали със заплахата от нашествие.“

И все пак, както разкри неудобно проучване на общественото мнение, публикувано в сряда, сред днешното население решимостта да се защитава родината в никакъв случай не е универсална.

Почти половината от анкетираните казват, че не биха отговорили на призив да хванат оръжие в случай на война, като най-голям брой отказници – 69% – са във възрастовата група от 18 до 29 години.

Очевидно тези поляци от поколение Z не са направени от същия материал като своите героични прадядовци и прабаби, някои от които загинаха в епични битки като Варшавското въстание срещу нацистите през 1944 г., което отне живота на до 200 000 полски души.

В нация, където патриотизмът традиционно набъбва с всяка чаша водка, нежеланието им да служат е озадачаващо и несъмнено ще обезпокои правителството.

Това със сигурност ги отличава от младите хора в подобно застрашени нации, като Финландия.

С приближаването на войната, много родители са нетърпеливи да запишат децата си в нов тип гимназия в Полша, която включва военна подготовка в учебната програма. Но тъй като в страната има само около 150 такива институции, много от които частни, а таксите обикновено струват 3000 паунда годишно, те са достъпни само за поляците от средната класа, а местата са ограничени.

Посещението на едно такова училище в центъра на Варшава е странно преживяване. Ученици, облечени в бойни униформи, се учеха как да реанимират ранен в битка макет войник и да разглобяват и сглобяват отново реплика на автомат АК-47.

Ако урокът беше проведен във Великобритания, несъмнено щеше да доведе до стачка на учителския синдикат. Според 15-годишната Зузия Кузняк обаче това е точно нещо, което един отговорен полски тийнейджър трябва да практикува.

„Тези дронове ме карат да се чувствам неспокойно – те [руснаците] не биха го направили без причина“, казва тя, след като е попитана дали смята, че вероятно ще започне война. „Дойдох тук само преди четири седмици, така че още не съм се научила да стрелям, но дядо ми ще ми помогне. Обичам страната си и бих се борила за нея.“

Усмихвайки се срамежливо, тя добавя: „Бих застреляла човек, ако е необходимо – но никога животно.“

Бащата на Зузия, Анджей, IT мениджър, служил в полския танков полк, е възхитен от нейния напредък.

„Тя харесва дисциплината и престоя си сред природата, иска военна кариера и е стресирана от международната ситуация и иска да прави нещо полезно, така че това е чудесно за нея“, казва той. „Не ми харесва фактът, че 50% от поляците казват, че биха избягали в Германия, вместо да се бият с руснаците, може би защото не уважават правителството или каквото и да е. Но това е поколение Z. Това не е само полски проблем, това е глобално нещо. Много млади хора живеят живота си чрез TikTok.“

Дъщеря му, намеква той високомерно, е от различна среда.

На брега на река Висла група малко по-възрастни тийнейджъри също се готвеха да се изправят срещу силите на Путин. Заедно с 15 000 други яростни патриоти през последните години, те се присъединиха към Асоциацията на стрелците, квазивоененa организация, основана през 1910 г. с цел освобождаване на Полша, тогава разделена между Русия, Прусия и Австро-Унгария.

Носейки маски, за да скрият самоличността си, и давайки само прякори, те разказват пред DailyMail как практикуват упражнения като спасяване на заложници и щурмуване на вражески постове. Интересно е, че те също така разкриват как полската армия понякога ги използва, за да играят ролята на руски войници в своите учения.

За да направят тези схватки по-реалистични, те носят униформи на руски войници втора употреба, закупени евтино от интернет, използват фалшиви боеприпаси с руски етикети, а тези, които могат да говорят руски, издават заповеди на славянския език.

Като се има предвид, че се твърди, че московското разузнаване следи дейностите на организации като Асоциацията на стрелците, предположих, не е ли тази форма на ролева игра доста безразсъдна? Не би ли демонизирането на руснаците по този начин подбудило още повече враждебност?

Командирът на подразделение 1863 (25-годишен работник във филмовата индустрия, наричан „Сард“, защото е наполовина сардинец) гледа намръщено.

„Не ме интересува това!“, сопва се той. „Ние сме обидени от руснаците от стотици години, така че не ме питайте за това, че съм ги обидил. Сега виждаме същата ситуация, както през 20-те години на миналия век, когато Русия искаше да възстанови империята на Екатерина Велика. Те можеха да атакуват Полша по всяко време, но няма да спечелят. Ако не могат да победят Украйна след три години, ще загубят от Полша след година, може би шест месеца – ако, разбира се, не използват атомната бомба.“

Ако Русия нахлуе в Полша по суша, има няколко възможни точки на атака.

Едната е от Калининград на север; другата може да доведе до навлизане на войски през Сувалкския пролом, участък земя между Полша и Литва.

След това е 256-километровата граница, която разделя източната част на страната от Беларус, с нейния приятелски настроен към Москва диктатор Александър Лукашенко.

В продължение на много години тази линия беше до голяма степен неохранявана и беларуси и поляци можеха да я преминават свободно.

Но това се промени през 2021 г., когато – без съмнение по нареждане на Путин – Лукашенко започна да осъществява заговор, предназначен да дестабилизира Запада, който продължава и днес.

Хиляди африкански и близкоизточни мигранти се транспортират до Беларус с уговорката, че ще им бъде помогнато да стигнат до Великобритания, Германия и Франция.

Това принуди Полша да издигне 16-футова подсилена стоманена ограда, покрита с бодлива тел, и да изпрати стотици войници в подкрепа на граничната охрана.

Един млад войник беше смъртоносно намушкан от мигрант, размахващ импровизирано копие, докато се опитваше да го спре да пробие пролука в бариерата.

В понеделник бяха заловени още 13 потенциални натрапници, някои от Гамбия и Афганистан.

Сега обаче има различен вид заплаха по тази самотна граница, с нейните гъсти борови и смърчови гори и блатист терен. Екипът за бързо реагиране вече е инструктирани да внимава за ниско летящи дронове и други възможни военни нахлувания.

„Колелата на историята винаги се въртят и сега са направили пълен кръг“, отбелязва командирът на екипа. Намираме се в същото положение, в което беше дядо ми през Втората световна война, и ще почета паметта му.“

Докато се движехме треперещо в бронирана кола, настроението на този приветлив 46-годишен баща на три деца се помрачава и той разказва спомените на своите предци за армията на Сталин.

"Тяхното животинско поведение е карало нацистите да изглеждат като джентълмени в сравнение с тях", кипи той. "Те изнасилваха полски жени, убиваха деца и ако им се даде възможност, не се съмняваше, че биха направили същото и днес. Трябва да помните, че манталитетът на руския народ е различен от нашия“, каза той. „Цената на живота на Изток е много по-ниска, отколкото на Запад. Ако имах руски войник на мушка и дете беше близо до него, нямаше да стрелям. Ако ситуацията беше обратна, руснакът щеше да убие мен, а след това и детето "

Това беше мнение само на един човек, но с намерението на Путин да тласне тази горда нация до ръба и отвъд него, това беше напомняне за ужасите, които щяха да се разгърнат, ако Западът не успее да отговори на заплахата му.

Ужаси, които можеха да се случат, бяха предвещани от смачкването на слънчогледи в нивата на фермер.