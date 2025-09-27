Унгария публикува нов национален списък с терористични организации, включвайки Антифа, след като премиерът Виктор Орбан обеща да следва примера на американския президент Доналд Тръмп.

Списъкът позволява налагане на финансови санкции и вкарването в „черни списъци“ на свързани лица. Включени са и германската Hammerbande/Antifa Ost, свързана с нападения по улиците в Будапеща през 2023 г.

Орбан заяви, че Антифа и свързаните с нея групи са терористични организации и мерки трябва да се вземат преди извършването на престъпления. Външният министър Петер Сиярто призова ЕС да съгласува действията си със САЩ по въпроса.

Антифа е термин за разпределени крайнолеви групи, а решението идва след указ на Тръмп, който определи движението като „насилствено и терористично“