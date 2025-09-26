Словашкият парламент записа в Конституцията, че има само два пола - мъжки и женски

Парламентът на Словакия одобри конституционни промени, с които в основния закон на страната се признава съществуването само на два пола - мъжки и женски. С промените се въвежда и конституционна гаранция за равно заплащане на мъжете и жените за една и съща работа, съобщи словашката агенция ТАСР.

Новото законодателство регулира допълнително осиновяването и образователния процес. Поддръжниците му посочват, че целта е да се укрепи суверенитетът на Словакия по въпроси, свързани с ценности и културно-етични проблеми.

От 99-те присъстващи в залата депутати 90 гласуваха „за“, седем – „против“, а двама се въздържаха.

„Укрепването на защитата на традиционните ценности е от ключово значение за съхраняването на културното наследство на Словакия и за гарантиране на правна стабилност. Конституционното изменение отговаря на необходимостта да се защити културното наследство, заложено в преамбюла на словашката конституция, по-специално чрез признаването на брака между мъж и жена като уникален съюз“, се посочва в одобреното правителствено предложение, информира БТА.

Поправката подчертава суверенитета на страната по основни културно-етични въпроси, включително защитата на живота и човешкото достойнство, личния и семейния живот, брака, родителството и семейството, културата и езика, както и в области като здравеопазване, възпитание и образование.

Текстът е резултат от съвместно предложение на управляващата коалиция, одобрено още през юни. С него Конституцията вече изрично забранява сурогатното майчинство и постановява, че майката е жена, а бащата е мъж.

Изменението определя пола на базата на биологични критерии, засилва родителските права в училищната система и разширява конституционната уредба на социалните права, със специален акцент върху семейството.

Поправката влиза в сила на 1 ноември.