Германски съд изгони "Алтернатива за Германия" от главната ѝ централа

Автор: Труд онлайн
Европа
Алтернатива за Германия
Алтернатива за Германия

Германските правосъдни власти издадоха заповед към крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) да напусне главната си централа през следващата година, като по този начин отсъдиха в полза на собственика на помещението, който е в съдебен спор с главната опозиционна сила в страната, предаде БТА.

Окръжният съд в Берлин отсъди в полза на австрийския притежател на сградата, който е помолил политическата формация да я напусне, преценявайки че АзГ е нарушила условията на договора за наем по време на вечерта след местните избори през февруари тази година, когато партията е отпразнувала рекордния си резултат. 

Още от (Европа)

Най-четени

Мнения