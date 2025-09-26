Украйна съобщи за дронове, нарушили въздушното й пространство откъм Унгария

Украйна е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от разузнавателни дронове, които вероятно са унгарски, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той написа в приложението "Телеграм", че предварителното разследване показва, че дроновете може да са извършвали разузнаване на промишления потенциал в пограничните райони в Западна Украйна. Инцидентът е бил обсъден на среща с участието на главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски, началника на Генералния щаб Андрей Хнатов, министъра на отбраната Денис Шмигал и заместник-ръководителя на президентската администрация Павло Палиса.

„Украинските военни сили са засекли разузнавателни дронове, навлизащи в нашето въздушно пространство, и това вероятно са унгарски дронове. Предварителните доклади сочат, че те може да са извършвали разузнаване на индустриален потенциал в украинските гранични райони“, каза Зеленски.

"Наредих цялата налична информация да бъде проверена и да се изготвят спешни доклади за всеки регистриран инцидент", добави той след срещаата с висшето военно командване на ВСУ.

„Главнокомандващият докладва и за свалянето на руски изтребител Су-34 в Запорожие. Благодарим на нашите войници за тяхната точност! Именно този самолет, заедно с други, руснаците използваха, за да бомбардират Запорожие и други руски градове и села“, отбеляза още президентът на Украйна.