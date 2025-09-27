Мистериозни дронове бяха забелязани в небето над Германия

Няколко дрона бяха забелязани през нощта в Шлезвиг-Холщайн, което е пореден инцидент след подобни наблюдения в Дания. Федералното министерство на вътрешните работи на Германия заяви, че разследва ситуацията, подозирайки евентуални шпионски дейности, според NDR, публикувано на 26 септември.

Държавната полиция в Шлезвиг-Холщайн е засилила защитата от дронове в координация със съседните северногермански региони.

Подробности за броя и местоположението на дроновете не са разкрити от министъра на вътрешните работи Сабине Зютерлин-Ваак. Властите си сътрудничат тясно с федералните агенции и германските военни, пише NDR.

Междувременно Дания също съобщи за множество скорошни наблюдения на дронове, което накара датското правителство да определи инцидентите като „хибридна атака“. Властите в Копенхаген смятат, че зад тези нахлувания стои професионален актьор и са засилили граничния контрол поради опасения относно потенциален транспорт на дронове.

Въпреки че произходът и целта на дроновете остават неясни, служителите в Шлезвиг-Холщайн остават бдителни, като Зютерлин-Ваак подчертава продължаващото разследване на рисковете от шпионаж и саботаж, според NDR.

Опасения относно тези продължаващи инциденти бяха изразени от Никлас Дюрбрук, говорител на SPD по вътрешната сигурност. Той подчерта необходимостта от бързи и координирани реакции между северните германски провинции и Дания, ако подозрението за шпионаж се окаже вярно.

Това не е първият инцидент, свързан с дронове в Шлезвиг-Холщайн. По-рано през септември полицейските сили прехванаха кораб в Северноморския канал, за който се смята, че е бил използван като площадка за изстрелване на дронове. Провеждат се допълнителни разследвания, съобщава NDR.

По-рано, по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, датският външен министър Ларс Льоке Расмусен предупреди, че нарушенията на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия са опит за подкопаване на архитектурата на сигурността на Европа.