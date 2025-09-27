Завещанието на Джорджо Армани отвори дискусии в Италия: Какво пише в него?

Години наред той твърдеше, че никога няма да продаде модната си империя на чужд конгломерат. Но след смъртта си остави сензационно завещание и откри нова страница пред прочутата италианска компания.

Завещанието на Джорджо Армани отвори дискусии в Италия - докато модните експерти очакваха компанията да остане семейна и да премине в ръцете на сестрата и внуците на Армани, стилистът определи Пантелео дел'Орко с най-висок процент право на глас в компанията.



Голяма изненада е и предвидената продажба на компанията във времето напред и въпросът дали тя скоро ще премине в ръцете на мултинационални компании.

Армани описва подробно на пет ръкописни бели листа хартия, затворени в хартиен плик с цвят сепия с четири червени восъчни печата - фондацията Армани става собственик на компанията, а най-висок процент с право на глас е за Лео дел'Орко - дясната ръка на дизайнера с мнозинство от 40% от правата на глас в компанията.

30% от правата ще принадлежат на фондацията, 15% на внучката Силвана Армани и още 15% на внука Андреа Камерана.

Те ще изпълняват своята роля в съвета на директорите и ще събират дивидентите на дружеството. Освен всичко друго, ще трябва да се грижат за обичайната дейност на компанията и не могат да променят вида на производството.

„Това, което ни остави всички изненадани, беше клаузата в завещанието, в която така дава конкретни инструкции за продажба на част от компанията на други модни групи. До 18 месеца Фондацията трябва да продаде 15 процента от акциите си на една от изрично посочените мултинационални компании - две френски и една италианска. Това се случва за първи път. През последните десетилетия имаше няколко опита за закупуване на групата "Армани", но в крайна сметка не бяха постигнати споразумения. Именно пълният контрол на Армани върху компанията, който до смъртта си беше неин президент, главен изпълнителен директор и творчески директор, е сред причините за нейния успех във времето“, обяснява проф. Мария Кристина Ригано, експерт по модна комуникация.

В завещанието се посочва, че една година след началото на наследяването и в рамките на 18 месеца Фондацията трябва да продаде 15 процента от акциите си на група между LVMH (една от най-големите в луксозния сектор), EssilorLuxottica (на която Armani също е съдружник), L'Oréal или други дружества, определени като "равностойно състояние", идентифициран заедно с Дел'Орко или, ако е мъртъв, с двамата си племенници Андреа Камерана и Силвана Армани. Също така в този случай завещанието показва точно разпределение на категориите акции, които трябва да бъдат продадени.

Делът на акциите, продадени на друга група, ще трябва да се увеличи през годините: в завещанието си Армани пише, че от третата година и в рамките на петата година от откриването на наследството Фондацията ще трябва да продаде на същия първоначален купувач (този, който закупи 15 процента от акциите) допълнителен дял, равен на минимум 30 процента и максимум 54,9 процента от акциите. Като алтернатива дружеството Giorgio Armani трябва да бъде регистрирано на фондовата борса в рамките на 5 години или най-много 8 години, за предпочитане в Италия или на друг пазар "с равностойно положение", и винаги в съгласие предимно с Дел'Орко или с двамата му племенници. Участието на фондацията никога не трябва да пада под 30 процента.

Армани уточнява редица изисквания, които ще трябва да изпълнят тези, които купуват компанията му. Те включват запазване на името Армани и че дейностите трябва да се управляват етично и да се продължи търсенето на "съществен, модерен, елегантен и непоказен стил с внимание към детайлите и носимостта".

„Освен наследството в проценти, квоти и материални по-важното е стилистичното наследство, което Армани оставя - елегантност и естетика, които превърнаха висшата мода по-демократична, по-достъпна, превърнаха я в прет-а-порте. Жените, които той облече в сака, взети от мъжкия гардероб, и революцията в мъжката мода... Една марка продължава да живее, ако продължава да е живо естетичното наследство, което тя оставя“, казва проф. Ригано.

Джорджо Армани споделя приживе: "Надявам се групата да продължи да просперира дори в мое отсъствие. Най-голямото предизвикателство ще бъде да сме в крак с времето и да се развиваме, като същевременно поддържаме приобщаваща визия за модата, в която индивидът продължава да играе централна роля." Истинското предизвикателство сега не е кой ще притежава акциите, а кой ще има авторитета и способността да следва завета на Армани.