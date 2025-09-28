„Хибридната атака“ с дронове в Дания се оказаха птици, звезди и самолети

Данните за мистериозните дронове, за които беше съобщено, че летят над датските летища, засега не се потвърждават, стана ясно от изявление на местната полиция.

„През нощта срещу неделя полицията получи редица запитвания за възможни дронове. Нито един от докладите обаче не е довел до затваряне на въздушното пространство над датските летища“, пише датската национална полиция в писмен отговор до Ritzau. „Въпреки това няколко от запитванията се оказаха за птици, звезди, редовни полети и други подобни“, се казва в съобщението.

Датската национална полиция благодари на гражданите за тяхната помощ и ги насърчи да продължават да се обаждат, ако подозират, че са видели незаконен или подозрителен дрон. Полицията подчертава, че приема сериозно всички запитвания за възможни дронове.

Ръководителят на Центъра за аерокосмически операции в Датската академия по отбрана предупреди, че човешките наблюдения в тъмното често са подвеждащи, което бързо води до грешни заключения.

През изминалата седмица Дания беше стресната от многобройни съобщения за неизвестни обекти в близост до летища като Копенхаген и Олборг. Очевидци съобщиха за ярки мигащи светлини в небето. Датският министър на отбраната допусна, че това са вражески дронове и „хибридна атака“ на „професионален изпълнител“, а Европейската комисия дори предположи руска връзка.

Датската полиция затвори въздушното пространство след забелязване на неизвестни летящи обекти на 22 септември. Инцидентът доведе до отмяна и пренасочване на полети, докато медиите и властите първоначално предположиха, че става въпрос за дронове и заподозряха Русия. По-късно стана известно, че тренировъчен самолет на училището за летци в Копенхаген AirTaxi е летял във въпросния район по това време.

Компанията Air Taxi потвърди, цитирана от специализирания сайт Drone Mag, че неин тренировъчен самолет, Socata TB-20 Trinidad, е извършвал тренировъчни полети във въпросния район по това време.

При прегледа на видеозаписа, публикуван от NRK, от Air Taxi обясниха, че светлините на самолета съответстват на светлините на тренировъчния им самолет с регистрационен номер OY-CDT.

Според данни на сайтовете за следене на полети FlightRadar24 и ADSB Exchange, учебно-тренировъчният самолет е летял на ниска височина по време на тренировъчния си полет. Общо самолетът е направил два прелитания над летището вечерта на 22 септември.

Други примери засега също не потвърждават версията за вражески дронове. Например, ярка звезда беше объркана с безпилотен летателен апарат (БЛА) близо до Билунд, а „дроновете“ в Олборг се оказаха редовни полети на Скандинавските авиолинии (SAS). Дори бивша стюардеса сгреши: забелязаният от нея „дрон“ се оказа Boeing 737. В Нидерландия също имаше паника от дронове: в събота следобед въздушният трафик на пистата Polderbaan беше спрян за кратко след предполагаемо прелитане на дрон. Анализ на Dronewatch обаче показа, че най-вероятно това е балон.