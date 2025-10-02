Държавните разходи за заплати в Кипър се увеличат с 153 млн. евро

Правителството е изготвило проектобюджета така, че да издържи евентуални корекции

Държавните разходи за заплати в Кипър ще се увеличат отново през 2026 г., като се очаква разходите на правителството за персонал да нараснат с 153 млн. евро, въпреки усилията за ограничаване на наемането на нови служители, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Данните на Министерството на финансите показват, че разходите за заплати са предвидени в бюджета за следващата година в размер на 3,77 млрд. евро, което е увеличение спрямо прогнозираните 3,62 млрд. евро за 2025 г. Това е продължение на стабилния ръст от 3,55 млрд. евро през 2024 г. Прогнозира се, че разходите ще продължат да нарастват, достигайки 3,90 млрд. евро през 2027 г. и 4 млрд. евро през 2028 г.

Финансовият министър Макис Керавнос заяви, че правителството е изготвило проектобюджета така, че да издържи евентуални корекции в резултат на преговорите за надбавките за издръжка на живота, без да нарушава фискалната стабилност. Той добави, че министерството е проучило „десетки сценарии“, за да се подготви за различни резултати. „Ограничаването на разходите за заплати остава постоянна грижа“, заяви Керавнос пред репортери, след като кабинетът одобри бюджета за 2026 г.

Въпреки че разходите се увеличават, правителството подчерта, че броят на служителите в публичния сектор постепенно намалява. Бюджетът предвижда създаването на 458 длъжности, включително 60 длъжности в пожарната служба, като същевременно се премахват 472, което е нетно намаление за втора поредна година. Заетостта в по-широкия публичен сектор е намаляла с близо 2000 работници от 2012 г. насам.