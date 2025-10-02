Атака в синагога в Манчестър: Множество хора са намушкани (ВИДЕО)

Съобщава се за множество намушкани с нож хора в синагога в Голям Манчестър.

След инцидента на Мидълтън Роуд в Кръмсол е поставен полицейски кордон.

Кметът на Голям Манчестър, Анди Бърнам, заяви, че това е „сериозен инцидент“ и посъветва хората да избягват района.

„В същото време мога да дам известна увереност, че непосредствената опасност изглежда е отминала“, каза той пред BBC.

The police have shot terrorists attacking a synagogue here in Manchester. Graphic footage. I hope everyone inside is okay, it appears there is at least one victim outside. pic.twitter.com/nPTACvc0Z3 — Hayden Hewitt (@HaydenHewitt) October 2, 2025

Инцидентът в Манчестър се случва на Йом Кипур - най-святият ден в еврейския религиозен календар.

„Полицията е била извикана в синагогата на еврейската конгрегация в Хийтън Парк, на Мидълтън Роуд, Кръмсол, в 9:31 ч. от гражданин, който заявява, че е бил свидетел на това как кола се е насочила към граждани и един мъж е бил намушкан. GMP обявява PLATO и сериозен инцидент в 9:37 ч. Изстрели са произведени от служители на полицията на Голям Манчестър с огнестрелно оръжие в 9:38 ч. Един мъж е прострелян, за когото се смята, че е извършителят", съобщават властите.

„Парамедиците са пристигнали на мястото в 9:41 ч. и се грижат за граждани, като в момента има четирима граждани с наранявания, причинени както от превозното средство, така и от прободни рани", допълват те.