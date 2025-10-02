Двама души са загинали при нападението на синагога в Манчестър

Двама души бяха убити, а трима бяха ранени при врязване с кола и намушкване пред синагога в Манчестър, Северозападна Англия.

Това съобщи полицията, предаде АФП.

„Мъж, за когото се смята, че е извършителят, е бил застрелян от полицаи с огнестрелно оръжие от ГМП (Полицията на Голям Манчестър) и се счита, че е загинал“, заяви полицията, добавяйки, че смъртта му все още не може да бъде потвърдена поради „подозрителни предмети, намерени върху него“.

На мястото на инцидента е пристигнал екип за обезвреждане на бомби. Тримата ранени са в „тежко състояние“