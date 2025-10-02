Швейцарският министър на отбраната призова за преразглеждане на закона за износа на оръжие

Още по темата: Хърватия би могла да увеличи производството на дронове до няколко милиона годишно 30.09.2025 14:38

Пфистер подчерта риска от кибератаки и нахлувания с дронове

Швейцарският министър на отбраната Мартин Пфистер призова швейцарските законодатели да продължат с облекчаването на ограниченията върху износа на оръжие, за да подпомогнат международното сътрудничество в областта на сигурността, като предупреди за потенциалните рискове, пред които е изправена неутралната страна, съобщава Reuters.

През февруари правителството предложи облекчаване на ограниченията върху износа на оръжие, за да подкрепи местната промишленост и връзките в областта на сигурността – чувствителна стъпка за страна, която е блокирала реекспорта на оръжие и муниции за Украйна.

В интервю за вестник „Neue Zuercher Zeitung“, публикувано в четвъртък, денят, в който Пфистер трябва да се срещне с германския си колега Борис Писториус, министърът заяви, че рестриктивната позиция на Швейцария подкопава „доверието“ на партньорите й в областта на сигурността.

„Ето защо е важно парламентът да продължи да настоява за планираната ревизия на закона за военните материали: трябва да гарантираме, че Швейцария е надежден партньор“, каза той.

Пфистер подчерта риска от кибератаки и нахлувания с дронове и заяви, че има „голяма нужда от подобрение“ на отбранителните способности, за да се справи с последните.

Швейцария скоро ще предложи подходяща система за тази цел, добави той.

Пфистер беше попитан и как ще реагира НАТО, ако Швейцария бъде атакувана, и той отбеляза, че като страна, която не е член на алианса, Швейцария е потенциално уязвима на изнудване.

„Атаките с дронове също могат да причинят големи щети“, каза той. „Затова Швейцария трябва да може да сътрудничи с други въоръжени сили. Стабилните отношения са важни.“

Пфистер коментира и поръчката на Швейцария за американски изтребители F-35, след като започнаха да се появяват въпроси дали швейцарците няма да купят по-малко от тях поради повишените разходи.