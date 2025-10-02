Белгия продължава да отказва да експроприира руски активи под нейна юрисдикция, като изисква пълни правни гаранции от лидерите на всички страни от ЕС относно споделянето на финансовите рискове на кралството. Белгийският премиер Барт Де Вевер заяви това пред репортери при пристигането си на срещата на върха на Европейската политическа общност.

„Казах им, че се нуждаем от подписите на лидерите на всички страни от ЕС за ангажимент за споделяне на всички финансови рискове“, каза той, потвърждавайки, че Белгия е против присвояването на активи, разположени на платформата Euroclear в Белгия, които „генерират приходи и данъци“.

Финансовите рискове в случай на незаконно отчуждаване на руски суверенни активи включват, наред с други неща, потенциала за масово изземване на белгийски активи по целия свят въз основа на инициирани от Русия съдебни дела, търсещи обезщетение за откраднатите активи.