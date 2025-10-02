Среднощни протести в Италия срещу блокадата на флотилията за Газа

В Неапол демонстранти нахлуха на главната жп гара и спряха движението

Италианските синдикати обявиха обща стачка за петък в знак на солидарност с международната флотилия за помощ на Газа, а в сряда късно вечерта в редица градове избухнаха протести след съобщения, че корабите са били пресечени от военни, съобщава Reuters.

В южния град Неапол демонстранти нахлуха на главната жп гара и спряха движението на влаковете, а в Рим полицията обгради жп гара Термини, след като протестиращи се събраха близо до входовете.

Глобалната флотилия „Сумуд“ (GSF), която се състои от повече от 40 граждански кораба, превозващи около 500 парламентаристи, адвокати и активисти, включва и италиански контингент. Тя се опитва да пробие израелската блокада на Газа с лекарства и храна, въпреки многократните предупреждения от Израел да се върне.

Съобщението идва след предишна обща стачка в подкрепа на Газа и GSF, организирана от гражданската организация Unione Sindacale di Base (USB) на 22 септември, която прерасна в насилие в Милано.

Italy | Trade unions call for nationwide general strike against Israel’s attack on the Global Sumud Flotilla



Mass protests erupted in Rome, Bologna, and Naples after two of Italy’s largest trade unions called for immediate mobilization. The Unione Sindacale di Base (USB)… pic.twitter.com/NP468zwC33 — Quds News Network (@QudsNen) October 2, 2025

В северозападния град Генуа USB обяви, че възнамерява да блокира пристанището и призова всички протестиращи да се съберат в 22:00 ч. (20:00 ч. GMT) пред един от главните входове.

През последните две седмици протестиращи италиански докери са попречили на различни кораби да акостират и да се натоварят, като са се насочили към кораби, които според тях са участвали в търговия с Израел.

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви по-рано, че неговият израелски колега му е дал уверения, че израелските въоръжени сили няма да използват насилие срещу активистите на борда на флотилията.