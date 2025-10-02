Ръководителят на водещ производител на системи против дронове предупреди, че Европа не разполага с необходимите защитни средства, за да се защити от Русия и ще се нуждае от хиляди системи, за да изгради предложена „стена от дронове“ на целия континент.

Sky News посети фабриката в северния датски град Олборг, един от градовете, обект на предполагаеми руски дронове миналата седмица, което доведе до затваряне на въздушното пространство за няколко часа.

„Броят на инсталациите, които са необходими за защита, е голям, а днес това, което вече е инсталирано, е много, много малко“, обясни Дан Хермансен, главен изпълнителен директор на MyDefence. „Зависи колко време е необходимо, за да се направи „стената“, но вземете едно типично летище, ще ви е необходима инсталация от да речем 10 системи за откриване, за да го покриете, след което трябва да имате оборудване за заглушаване, което означава, че ще имате хиляди необходими устройства.“

Тяхната технология за борба с дронове вече се използва от украинските войски на фронтовата линия за защита срещу руски дронове.

Оборудването може да проследява входящи дронове, да отвлича сигнала и насилствено да ги отклонява обратно към мястото им на произход. Те могат също така да открият марката и модела на дрона и да триангулират местоположението на контролера.

През последните дни чуждестранни правителства се интересуваха от закупуване на сензорите.

„Летищата по света са заспали по отношение на тази заплаха. Никой не се е интересувал от години, така че не е било ценно нещо за инвестиране и изведнъж има летища, които са супер уязвими към тази заплаха, и сега всички се надпреварват да осъществят действия“, обяснява Хермансен. „Всички трябва да се събудят и да кажат добре, това трябва да бъде устойчив начин за защита на критичната инфраструктура в бъдеще.“

Предупреждението идва, когато европейските лидери се събират в датската столица Копенхаген, за да обсъдят отговор на многобройните скорошни руски нахлувания в европейското въздушно пространство.

„Когато гледам Европа днес, мисля, че сме в най-трудната и опасна ситуация от края на Втората световна война, а не вече от Студената война“, каза пред репортери премиерът на Дания Мете Фредериксен в навечерието на срещата. „Надявам се, че всички сега осъзнават, че има хибридна война и един ден е Полша, друг ден е Дания, а следващата седмица вероятно някъде другаде ще видим саботаж или ще видим летящи дронове. Има много различни видове епизоди. Така че аз виждам това от европейска гледна точка. Има само една държава, която е готова да ни заплашва, и това е Русия, и затова се нуждаем от много силен отговор."

Въпреки че датските служители по сигурността не са обвинили публично Русия, някои европейски държави вече посочиха с пръст Москва, тъй като инцидентите са се случили малко след като руски дронове бяха прехвърлени в полското и румънското въздушно пространство.

Миналата седмица бяха забелязани и други дронове, летящи близо до и над военни бази в Северна Германия, а Sky News научи, че са били открити и предотвратени още потенциални нахлувания, откакто през последните дни в Копенхаген беше инсталирано ново оборудване за борба с дронове.

Полицейските и разузнавателните агенции сега работят по теория, че дроновете може да са били изстреляни и контролирани от руски кораб, маскиран като товарен кораб във водите наблизо.

В сряда следобед френските сили прихванаха и се качиха на борда на танкер, наречен Боракай, край северозападния бряг на Франция. Той е заподозрян, че е променил имената си и е отказал да сътрудничи с служители. Той е бил наблюдаван да плава около Дания под различно име, Пушпа, около времето на нахлуванията на дронове миналата седмица.

Сигурността в Копенхаген е засилена, докато срещата започва - има забрана за вдигане на дронове в цялата страна, датски военни кораби патрулират край брега, а технология за борба с дронове може да се види на главното международно летище на страната.

Редица военни от НАТО са изпратили оборудване, за да помогнат за защитата на събирането.

Има усещане, че страните от НАТО донякъде наваксват - отговаряйки на нови руски заплахи, когато се случат.

В момента това са нахлуванията на дронове. Но Москва почти сигурно ще се адаптира, ще промени тактиката и ще намери нов начин да тества отбраната на Европа.