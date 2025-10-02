Военноморските сили на НАТО се борят да овладеят нова опасност в моретата

Ескалиращият конфликт в сивата зона между Запада и Русия се води както в морето, така и във въздуха. На 19 септември, когато руски изтребители МиГ-31 нарушиха въздушното пространство на Естония, вашият кореспондент беше с естонския флот в неговата база в Талин, столицата на членката на НАТО. Неговите военноморски сили са на предната линия в борбата срещу световната „флота на сенките“ – кораби, които се крият или прикриват самоличността си. Броят на такива кораби е скочил от 200 през 2022 г. до около хиляда днес. Някои от тях са заподозрени, че освен контрабанда на руски петрол, подлежащ на санкции, се занимават и с шпионаж и саботаж в Северна Европа, пише The Economist.

Списъкът с тревожни морски инциденти се удължава. Полицията разследва дали кораби, свързани с Русия, са имали отношение към нахлуването на дронове, което от 22 септември насам е затворило няколко летища в Дания. На 28 септември Германия изпрати фрегата в Копенхаген като част от реакцията на НАТО. По-рано същия месец Германия задържа кораб с руски екипаж в канала Кил по подозрение, че е изстрелял дронове, за да шпионира критична инфраструктура. Има и примери за атаки срещу подводна инфраструктура. Скрит танкер, Eagle S, беше заловен да реже кабели в Финския залив по Коледа миналата година.

Малко хора разбират скритата флота на Русия толкова добре, колкото Иво Варк, командир на естонския военноморски флот. Той често проследява десетки скрити кораби, които преминават през Финския залив всеки ден. Но когато става въпрос за спирането им, Варк признава:

„Няма много какво да направим.“

По-рано тази година естонският военноморски флот се опита да задържи танкера „Jaguar“, който се е насочвал към Русия. Един от моряците описва усилията на естонския военноморски флот да спре руските петролни танкери с помощта на патрулни и противоминни кораби като „малки кучета, които се опитват да се справят с голямо куче“. В този случай той беше принуден да прекъсне преследването, след като Русия изпрати изтребители в естонското въздушно пространство, за да защити кораба. Комодор Върк казва, че Кремъл е изпратил послание: руската „сенчеста флота“ е „критичен национален интерес“, който трябва да бъде защитен на всяка цена.

Въпреки че голяма част от вниманието е насочено към руската сенчеста флота, Северна Корея е „пионерът на измамните практики в корабоплаването“, казва Мишел Бокман от Windward, компания за морско разузнаване. Тя е пионер в тактиката „да се скриеш“, като изключва автоматичните идентификационни сигнали, които излъчват местоположението на кораба, и прехвърля пратките между кораби в морето, а не в пристанищата. Иран и Венецуела са използвали подобни тактики, за да избегнат санкциите. Практиката „се ускори“ след руската инвазия в Украйна през 2022 г., казва г-жа Бокман. Днес сенчестите кораби съставляват 19% от световния флот на петролни танкери, според S&P Global, компания за данни и анализи. Голяма част от този ръст идва от група от близо 200 „гъвкави“ кораба, които обслужват повече от една санкционирана страна.

Една от причините, поради които световната сенчеста флота е трудна за контролиране, е нейната неясна идентичност. Танкерите са най-разпространени в Балтийско море. Китай, който оперира в Тайванския проток и Южнокитайско море, понякога използва по-малки кораби, включително рибарски лодки и влекачи. Често корабите не се контролират директно от правителствата, а от мрежи, управлявани от опортюнисти, които търсят да се възползват от слабото морско управление с цел печалба, казва Марго Гарсия от C4ADS, изследователска група във Вашингтон. Мрежите включват собственици, обикновено фиктивни компании в непрозрачни юрисдикции, чиито бенефициенти са трудни за идентифициране, както и посредници, които създават фалшиви регистри на флагове и застрахователни документи. Много от тях не са проруски, прокитайски или идеологически обвързани с някоя страна, казва г-жа Гарсия: „Всички те са просто хора, които търсят финансова изгода.“

Стана по-лесно да се маскира самоличността на корабите с разпространението на удобни флагове и регистрации в малки, бедни страни. Флотът на Гамбия се е удвоил от средата на 2024 г. – от 43 на 99 кораба, а тонажът му е нараснал десет пъти, според Windward. Все повече кораби сменят флага си, плават под фалшиви флагове или изобщо без флаг. Смяната на флага достигна рекордно темпо през 2025 г.: корабите, включени в списъка със санкции, получават нови флагове средно за само 45 дни, в сравнение с 120 дни през 2023 г., според Lloyd’s List, списание за корабоплаване.

„Корабите... се движат между пет отделни регистъра за един месец, като три от тях не съществуват“, каза главният редактор Ричард Мийд.

Правната неяснота затруднява прилагането на закона. Откакто „Eagle S“ преряза кабели в Финския залив, финландските прокурори се борят да докажат, че това не е било случайно или че корабът, който принадлежи на компания, регистрирана в Обединените арабски емирства и плава под флага на Кукските острови, има връзка с Русия. Тайван се бори по подобен начин: един от корабите, заловени да прерязва кабели през януари, например, е плавал под два флага и е предавал три различни цифрови идентичности, нито една от които не е била свързана с Китай. Западните държави оказват натиск върху страните с големи регистри. Панама наскоро обяви, че няма да позволява на кораби, по-стари от 15 години, да се регистрират под нейния флаг. RUSI, мозъчен тръст в Лондон, предложи на Работната група за финансови действия, орган за наблюдение на финансовите престъпления, да започне да проверява регистрите на флаговете, за да насърчи по-добро поведение.

Отразявайки мащаба и трудността на предизвикателството, НАТО засилва мерките си. Военноморските сили на Естония са пионери в това, което Марек Кохв от Международния център за отбрана и сигурност, мозъчен тръст в Естония, нарича „правно тормозене“: спиране на подозрителни кораби по радиото и изискване да се проверят застраховките и други документи, за да се увери, че спазват международните стандарти за безопасност. Великобритания проверява повече от 40 кораба месечно.

Тази година НАТО стартира нова мисия, Baltic Sentry, за защита на кабели и тръбопроводи. По време на патрул в пролива Оресунд между Дания и Швеция офицери на борда на финландски кораб за търсене на мини показват как използват подводни дронове, сонари, сензори и водолази за наблюдение на кабели и тръбопроводи. Латвийци на борда на друг военен кораб обясняват как възпират потенциални саботажници, като изискват от корабите да съобщават кои са и какво правят.

Западните военноморски сили едва сега започват да се борят с предстоящата дълга битка. Сенчестите флоти се увеличиха след началото на войната в Украйна, но вероятно ще продължат да съществуват и след нея, след като разкриха слабостите на морското управление. Те са гигантска плаваща платформа, на която престъпниците могат да печелят, а враждебните режими да провеждат шпионаж и тактики за сплашване в сивата зона, които постоянно тестват способностите и решимостта на Запада.