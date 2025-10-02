Петер Сиярто: Унгария подписа най-дългосрочния договор за втечнен природен газ в историята си

Още по темата: Сиярто: Брюксел се готви за война и иска европейците да платят за нея 01.10.2025 14:36

Човечеството в момента живее в епоха на кризи

Унгария подписа най-дългосрочния договор в историята си за закупуване на втечнен природен газ (LNG) с френската компания ENGIE, който ще бъде важен стълб на енергийната сигурност на страната ни в бъдеще, обяви министърът на външните работи и търговията Петер Сиярто в Будапеща, съобщава MTI.

Според изявление на министерството, след подписването на споразумението за покупка между MVM CEEnergy и ENGIE Energy Marketing Singapore, министърът съобщи, че по силата на това споразумение Унгария ще закупува 400 милиона кубически метра втечнен природен газ годишно от френската енергийна компания между 2028 и 2038 г., т.е. общо четири милиарда кубически метра.

В речта си той подчерта, че това е най-дългосрочното споразумение, което страната ни някога е сключвала за закупуване на втечнен природен газ, и това ще бъде важен стълб на сигурността на енергийните доставки през следващия период.

„Това е важен етап за Унгария, нашата мрежа за сътрудничество беше разширена с още един надежден партньор. Доволни сме, че ENGIE вече е един от гарантите за енергийната сигурност на Унгария и, разбира се, сме готови да разширим това партньорство, това сътрудничество, което иначе гледа назад в дългосрочен план, в бъдеще“, каза той.

Петер Сиярто посочи, че човечеството в момента живее в епоха на кризи, когато конфликтите, бушуващи в света, често причиняват трудности с доставките на енергия и дори извънредни ситуации.

„През последните години наблюдаваме драматично покачване на цените на енергийните пазари, което противоречи на здравия разум. Транспортни маршрути, които функционират надеждно от десетилетия, станаха жертва на политически конфликти, но най-големият проблем е, че въпросът за доставките на енергия е напълно политизиран и реидеологизиран в последно време“, каза той.

Той обясни, че доставките на енергия са чисто физически, географски въпрос и енергийните носители могат да бъдат закупени само оттам, откъдето идва тръбопроводът, тъй като Унгария няма брегова линия.

„Зависими сме от нашите съседи и от съседите на нашите съседи, когато става въпрос за сигурното енергийно снабдяване на страната. Направихме всичко възможно през последните години. Реализирахме развитие на стойност няколкостотин милиона евро в Унгария, в резултат на което нашата преносна мрежа за природен газ е свързана с шест от седемте ни съседни държави и направихме всичко в рамките на разумното, за да диверсифицираме“, добави Сиярто.

Той отбеляза, че унгарското правителство разбира диверсификацията като възможност за закупуване на енергийни носители от възможно най-много източници и по възможно най-много маршрути, а не като заместване на съществуващи, добре функциониращи връзки за доставки.

„Под диверсификация не разбираме, че ако се отвори един транспортен маршрут, затваряме друг. Това не е диверсификация, това е нещо съвсем различно“, каза той.

Накрая министърът подчерта, че енергийната сигурност е въпрос на суверенитет, не е случайно, че всички решения, свързани с това, са в рамките на националната компетентност, всяка държава може сама да решава тези въпроси.

„За съжаление, този принцип е подложен на много остри атаки напоследък, но ние настояваме, че можем сами да решим какви стъпки са необходими за нашата собствена енергийна сигурност и затова няма да приемем никакъв вид натиск, принуда или военна премия по този въпрос“, заяви Сиярто.