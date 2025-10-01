Сиярто: Брюксел се готви за война и иска европейците да платят за нея

снимка: Facebook / Szijjártó Péter
Унгарският външен министър Петер Сиярто

Бюджетният план на ЕС обслужва интересите на Киев

Брюксел е подготвил седемгодишен бюджетен план, който обслужва военните интереси на Украйна. Унгария не желае да финансира армията на Киев. Това каза унгарският външен министър Петер Сиярто.

„Министър Сиярто заяви, че Брюксел е подготвил седемгодишен бюджет, който „е по-скоро за Украйна, отколкото за ЕС“. Вместо да се занимават с реалните проблеми на Европа – конкурентоспособност, енергийна сигурност и икономически растеж – „те искат да финансират украинската армия и държава“, пише в изявление Золтан Ковач, държавен секретар по международните комуникации и връзка в кабинета на унгарския министър-председател.

Според Сиярто, Брюксел се готви за война и иска европейците да платят за нея. Министърът посочи, че Унгария не иска да използва парите на данъкоплатците си, за да финансира украинската армия.  

