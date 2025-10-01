Бюджетният план на ЕС обслужва интересите на Киев
Брюксел е подготвил седемгодишен бюджетен план, който обслужва военните интереси на Украйна. Унгария не желае да финансира армията на Киев. Това каза унгарският външен министър Петер Сиярто.
„Министър Сиярто заяви, че Брюксел е подготвил седемгодишен бюджет, който „е по-скоро за Украйна, отколкото за ЕС“. Вместо да се занимават с реалните проблеми на Европа – конкурентоспособност, енергийна сигурност и икономически растеж – „те искат да финансират украинската армия и държава“, пише в изявление Золтан Ковач, държавен секретар по международните комуникации и връзка в кабинета на унгарския министър-председател.
❗️@FM_Szijjarto said Brussels has prepared a 7-year budget that is “much more about Ukraine than about the European Union.” Instead of tackling Europe’s real challenges: competitiveness, energy security, and economic growth “they want to finance the Ukrainian army and the… pic.twitter.com/R4mVkHOcsE— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) October 1, 2025
Според Сиярто, Брюксел се готви за война и иска европейците да платят за нея. Министърът посочи, че Унгария не иска да използва парите на данъкоплатците си, за да финансира украинската армия.