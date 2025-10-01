До 14% от случаите на рак на белия дроб в света са свързани с радон

Радонът се разпространява по-лесно по порести повърхности

Радонът убива и Мадрид е една от най-засегнатите автономни области от този газ, след Галисия и Естремадура. Неговата радиация е първата причина за рак на белия дроб при непушачите и втората след тютюна при пушачите, съобщава El Pais. Съветът за ядрена безопасност (CSN) постановява, че в 86 общини в Мадрид се изискват приоритетни мерки за защита на гражданите, докато други 59 представляват умерена опасност. Те представляват 81% от общините в областта. Районите с най-голяма честота се намират в Сиера Норте, Запад и Гуадарама, защото там преобладават пропускливи терени и гранитни почви, където се среща този газ. От тази сряда предприятията, разположени в зони с голяма експозиция, трябва да започнат да го измерват.

През май влезе в сила Инструкция IS-47, публикувана от CSN, която задължава предприятията и публичните институции в 20% от испанските общини да извършват измервания във всички работни места, разположени на приземни етажи и мазета, от фризьорски салони до барове или големи офиси, намиращи се в зони с приоритетни действия.

Тъй като се препоръчва този процес да не се извършва през лятото, защото този газ се движи в зависимост от температурата и налягането, а през летния период вероятността да проникне в сградите е по-малка, отколкото през зимата, измерванията трябва да се извършват от тази сряда, като обхващат най-студените месеци от годината, между октомври и май.

Неизпълнението на тези задължения се счита за нарушение в областта на радиационната защита. Съгласно Закон 25/1964 за ядрената енергия, санкциите могат да варират от финансови глоби до спиране или анулиране на лицензи, и дори спиране на дейността, докато ситуацията не бъде коригирана. В най-тежките случаи това може да доведе и до наказателна отговорност.

Радонът се разпространява по-лесно по фрактурирани или порести повърхности. В планински райони с пукнатини той намира повече пътища, по които да достигне до повърхността. Поради това сградите, намиращи се в близост до тези територии, са изложени на по-голям риск. Това е благороден газ, но проблемът се състои в неговото разпадане. Той се разпада на други елементи, като излъчва радиоактивни частици, които са способни да преминат през клетъчната мембрана, да променят генетичния материал и да причинят тумор.

„Когато вдишваме радон, той се разпада в белите ни дробове и радиоактивните му частици причиняват рак на белия дроб“, коментира Хосе Комино, директор „Продукти и индустриална превенция“ в SGS TECNOS, една от компаниите със седалище в Мадрид, които се занимават с измерването му. Националният план за борба с радона на Министерството на здравеопазването оценява, че 3,8% от всички смъртни случаи от рак на белия дроб се дължат на излагането на този газ, а в Мадрид този процент е 2,5%, според Комино.

Онкологът от Испанската група за рак на белия дроб Вирхиния Калво обяснява, че в Европа радонът е отговорен за 9% от смъртните случаи от тази болест.

„Смята се, че между 3% и 14% от случаите на рак на белия дроб в света са свързани с радон в жилищни помещения“, пояснява тя. За нея картографирането и разширяването на обхвата на измерването на концентрациите на този газ са от основно значение за по-добра оценка на експозицията и за планиране и изпълнение на по-ефективни здравни политики.

Рискът нараства експоненциално при пушачите, изложени на този газ. Това е най-смъртоносният тумор – през 2024 г. в Испания 23 239 души са починали по тази причина. Това означава, че около 883 смъртни случая могат да бъдат приписани на радон. „Миналата година 1154 души загинаха в пътнотранспортни произшествия. Ние сме много съпричастни към безопасността по пътищата, но не сме толкова съпричастни към смъртните случаи, причинени от радон. Това е проблем на общественото здраве и на здравето на работното място“, коментира Комино.

От почти осем години европейското законодателство задължава да се наблюдава и намалява тази радиация, на която е изложена част от населението по време на работния си ден. Оттогава испанското правителство не беше в състояние да приеме необходимите правила, за да се реализира това изискване на ЕС, досега. Учените чакаха години наред Испания да изпълни европейската директива, която получи зелена светлина през 2013 г., но държавите-членки трябва да прилагат от февруари 2018 г.