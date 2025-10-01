Ледникът Рона е бил най-големият ледник в Европа по време на ледниковия период

Ледниците в Швейцария са се стопили значително през последните 12 месеца, като са регистрирали четвъртото по големина намаление на обема на леда в историята, съобщи наблюдателният орган GLAMOS, цитиран от Reuters.

Зима с малко сняг, особено в североизточната част на Швейцарските Алпи, последвана от горещи вълни през юни, е причинила загуба на 3% от общата ледена маса на ледниците, според тазгодишния доклад на GLAMOS и Швейцарската комисия за наблюдение на криосферата.

„Това е наистина много“, каза Матиас Хус, директор на GLAMOS, чиито доклади обхващат хидрологичната година от октомври до септември.

Въпреки че топенето на леда не беше толкова екстремно, колкото през 2022 и 2023 г., когато ледниците загубиха съответно 5,9% и 4,4%, тенденцията е ясна.

Швейцария преживя най-лошото десетилетие на топене на леда в историята си, като от 2015 г. насам е загубила една четвърт от обема на ледниците, добави Хус в разговор с Reuters по време на посещение на ледника Рона в кантон Вале.

Ледникът Рона е бил най-големият ледник в Европа по време на ледниковия период, но бързо се е смалил, като тази година е загубил средно около 1,5 метра от дебелината си.

Според GLAMOS около сто ледника в Швейцария са изчезнали между 2016 и 2022 г., а според организацията повечето от тях могат да изчезнат до края на века.

„За съжаление, не можем да направим много, за да спасим ледниците... Те ще продължат да се оттеглят, дори и климатът да се стабилизира днес“, каза Хус.

Но ако емисиите на въглероден диоксид спаднат до нула в световен мащаб през следващите 30 години, тогава до 200 швейцарски ледника на голяма надморска височина биха могли да бъдат спасени, добави той.

Швейцарските ледници под 3000 метра над морското равнище пострадаха особено много тази година. Някога здравият ледник Силврета в североизточна Швейцария е претърпял огромно топене на леда след най-ниското количество сняг за района от началото на измерванията преди около 100 години, сочи докладът.

Хус също така предупреди, че свиването на ледниците допринася за дестабилизирането на планините.