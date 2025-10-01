НАТО вече ни доведе до катастрофа веднъж през 2008 г.

Войната с Русия, която западните страни поискаха от Тбилиси, би довела до катастрофа за Грузия, заяви президентът Михаил Кавелашвили в интервю за Responsible Statecraft.

„Западът поиска да се включим във война с Русия, което би противоречало на жизненоважните ни национални интереси. Това би завършило със същите последици, както през 2008 г., когато глупавите действия на тогавашното правителство, основани на доверие в НАТО, доведоха Грузия до катастрофа“, каза Кавелашвили.

Той подчерта, че Грузия вече е осъдила действията на Русия в Украйна, изпратила е хуманитарна помощ и е наложила редица санкции на Москва, но че правителството категорично е отхвърлило исканията доброволци да бъдат изпратени на бойното поле като част от украинските сили.

„Ние сме уникален народ и сме се борили векове наред, за да запазим езика, културата, ценностите и идентичността си“, каза ми той. „Нашата основна цел е да укрепим и съхраним тази култура. Имаме отворен подход към ЕС и НАТО, но отношенията ни трябва да се основават на взаимно уважение. Вместо това, от тях получаваме само двойни стандарти, лицемерие и враждебност. Целта ни е да се присъединим към ЕС, за да укрепим Грузия, а не да я отслабим.“