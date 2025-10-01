ЕС се стреми да използва замразените милиарди на Русия, за да увеличи продажбите на оръжие в Европа

Дискусиите сред водещите политици на ЕС бързо се насочиха към това как изземването на 140 милиарда евро от замразени руски активи може най-добре да подпомогне войната на Украйна срещу Москва. Основен приоритет: да се позволи на Киев да купува оръжия. По-конкретно, европейски оръжия, пише европейското издание на Politico.

През последните седмици се наблюдава драматичен обрат в политическия импулс към изпращането на блокираните активи на Русия в Европа към Украйна - след години на спорове, че замразените пари трябва да останат недокоснати, като само лихвата се прибира в помощ на Киев.

Сега европейските лидери се затоплят към идеята за отпускане на „репарационен заем“ с нулева лихва на Киев, който би трябвало да гарантира, че парите ще бъдат използвани за закупуване на оръжие от европейски производители.

„Нуждаем се от по-структурно решение за военна подкрепа и затова предложих идеята за репарационен заем, базиран на обездвижените руски активи“, заяви във вторник председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Ще укрепим собствената си отбранителна промишленост, като гарантираме, че част от заема ще се използва за обществени поръчки в Европа и с Европа.“

Дискусиите ще достигнат кулминация по време на неформална среща на върха на лидерите на ЕС в Копенхаген в сряда, която ще се фокусира върху това как да се изразходват санкционираните руски пари и как да се предотврати налагането на вето на плана от страна на приятелски настроени към Кремъл страни, а именно Унгария и Словакия.

Идеята на германския канцлер Фридрих Мерц да се окаже натиск върху Украйна да използва заема за закупуване на оръжия, произведени в ЕС, вместо да възстановява опустошената инфраструктура на страната, е получила подкрепа от целия Съюз, според четирима официални лица и дипломати.

Логиката на избора на оръжия вместо възстановяване беше ясна. „Ако Украйна загуби войната, няма да има какво да се възстановява“, каза един дипломат от ЕС, на когото, подобно на други, цитирани в тази статия, беше предоставена анонимност, за да говори свободно.

Въпреки че Франция остава предпазлива по отношение на правните аспекти на заема за Украйна, тя подкрепя стремежа на Мерц да насочи финансирането към военно оборудване, произведено в ЕС, според служител от офиса на френския президент Еманюел Макрон.

В допълнителен тласък, писмо от Швеция и Финландия препоръчва използването на заема от 140 милиарда евро, за да „допринесе за европейските способности за сигурност и отбрана чрез по-нататъшно интегриране на Украйна в европейското сътрудничество“. Двете скандинавски държави подчертаха значението на индустриалното сътрудничество и заявиха, че „предоставянето на Украйна на модерно военно оборудване във всички области, въз основа на нуждите на Украйна, е важна част от мерките за успокояване на Европа“.

Влошените отношения на ЕС със САЩ при президента Доналд Тръмп удвоиха усилията на блока да се грижи за себе си и да засили подкрепата си за Киев.

Но други държави са по-малко заинтересовани от военното измерение на заема и настояват Украйна да има пълна свобода как да изразходва парите.

„В идеалния случай [заемът] би бил бюджетна подкрепа, с която Украйна би могла да реши какво да прави“, каза висш дипломат от ЕС. „Колкото по-малко са заделени средства за заема, толкова по-добре ще бъде.“

В писмена бележка в четвъртък Комисията предложи Украйна да използва заема за закупуване на европейски оръжия, както и за покриване на обичайната си бюджетна подкрепа, оставяйки на лидерите да решат точното разпределение.

Киев изпитва отчаяна липса на пари, за да държи руската армия настрана, а лидерите разполагат само с месеци, за да намерят необходимите средства за украинските войски. Замразените средства в момента стоят бездействащи в депозит в Европейската централна банка под попечителството на Euroclear, финансова институция, базирана в Белгия.

Заместник-министрите на финансите все още се опитват да разберат „ креативното “ финансово инженерство, необходимо за финансиране на заема, и ще обсъждат инициативата по време на виртуални срещи през цялата седмица.

Голям препънителен въпрос, особено за Белгия, е дали правните аргументи на Комисията зад заграбването на пари ще издържат в съда, след като бившият руски президент заплаши да съди всички „евродегенерати“, които се осмелят да докоснат „имота“ на Москва.

Другият голям въпрос е дали Брюксел може да използва изявление на лидерите на ЕС от декември, за да промени правилата за одобряване на санкции от единодушие на квалифицирано мнозинство, като по този начин изключи Братислава и Будапеща от процеса на вземане на решения.

Адвокати от Съвета на ЕС заявиха във вторник пред заместник-министрите на финансите, че всички правни проблеми могат да бъдат разгледани, съобщиха двама души по време на разговора във вторник – мнение, което като цяло се споделя от Армин фон Богданди , директор на Института за сравнително публично право и международно право „Макс Планк“.

„Текстът не казва какви условия са приложими за гласуване с квалифицирано мнозинство. Така че все още сме в несигурна ситуация“, каза фон Богдани, който писа през лятото за преодоляването на унгарското вето по отношение на санкциите на ЕС.

„Но виждам, че подобен аргумент е възможен“, каза той, отбелязвайки, че договорите на ЕС позволяват гласуване с квалифицирано мнозинство в екстремни ситуации, като например когато „държава членка категорично противоречи на основната солидарност на ЕС“.

За да събере достатъчно подкрепа, Комисията ще трябва да представи правен аргумент, който не създава прецедент с дългосрочни последици. „Те ще преговарят за правната обосновка... така че държавите членки да могат да кажат, че виждат, че това е много важно в тази много тясно обособена ситуация“, каза фон Богданди. „Това е напълно логично и основателно.“