Унгарското издание Magyar Nemzet цитира думите на Пеевски срещу мрежите на Сорос

Унгарското издание Magyar Nemzet цитира думите на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който преди броени дни изрази острата си позиция срещу мрежата на Джордж Сорос, която е пуснала пипала и в България.

"Труд news" припомня, че Пеевски призова останалите демократични партии да не се навеждат пред коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), а без страх да се изправят срещу тях и безчетните им лъжи.

В публикацията на унгарското издание е цитиран и българският портал "Епицентър", който публикува дословно думите на Делян Пеевски.

„Фалшивият свят на мрежата на Сорос трябва да бъде унищожен“, е заглавието на Magyar Nemzet.

"Остро изявление направи Делян Пеевски, президент на българския партиен съюз „Движение за права и свободи – Ново начало“ (ДПСЗ–НН). Политикът призова за елиминиране на глобалната мрежа на Сорос. „Не се страхувайте от лъжите на самопровъзгласилите се“, се казва в изявлението, цитирано от Magyar Nemzet на базата на публикация на "Епицентър".

Българската вътрешна политика достигна нов повратен момент. Делян Пеевски, президент на „Движение за права и свободи – Ново начало“ (ДПСЗ–НН), се обърна към българското население в своето изявление. Според политика мрежата от влияние на Сорос – включително политически партии, организации на гражданското общество, медийни платформи и неправителствени организации – извършва сериозна намеса срещу суверенитета на страната и „държи България в смъртоносна хватка“.

"Дойде време за решителната битка в борбата за държавата. Фалшивият свят, създаден от Сорос и организациите на Сорос, трябва да бъде унищожен“, отбелязва Пеевски в изявление до българския портал, пише Magyar Nemzet.