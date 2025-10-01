Украйна предупреждава за критична ситуация в Запорожката атомна електроцентрала

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, че ситуацията в окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала е станала критична, като руските обстрели предотвратяват възстановяването на електрозахранването, необходимо за охлаждане на реакторите и предотвратяване на разтопяване на аварията, съобщава South China Morning Post.

Зеленски, говорейки във видеообръщението си всяка вечер, заяви, че един от дизеловите генератори, осигуряващи аварийно захранване, вече не работи, седем дни след като външните електропроводи бяха повредени.

„Това е седмият ден. Никога преди не е имало такава извънредна ситуация в завода в Запорожие. Ситуацията е критична. Руският обстрел отряза завода от електрическата мрежа“, каза Зеленски.

Запорожката атомна електроцентрала, най-голямата в Европа с шест реактора, беше превзета от руски войски през първите седмици на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. и всяка страна редовно обвинява другата в атаки, които застрашават ядрената безопасност.

Украйна се готви за потенциална ядрена катастрофа в Запорожката електроцентрала

В момента не произвежда електричество, но се нуждае от енергия, за да гарантира, че горивото в реакторите ще остане хладно и няма да се стигне до разтопяване. Това е десетият случай от началото на конфликта, в който централата е изключена от електропреносната мрежа.

„Това е заплаха за всички. Никой терорист в света никога не се е осмелявал да направи с атомна електроцентрала това, което Русия прави сега. И е редно светът да не мълчи.“

Руски представители не са коментирали последните изявления относно условията в завода в Запорожие.

Рафаел Гроси, ръководител на Международната агенция за атомна енергия, ядреният надзорен орган на ООН, осъди прекъсването на външните електропроводи в понеделник, но не прецени, че някоя от страните е виновна.

Гроси многократно е призовавал и двете страни да поддържат ядрената безопасност. Наблюдатели на МААЕ са разположени постоянно в Запорожие и в трите други атомни електроцентрали на Украйна.