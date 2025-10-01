Европейският план за "Стената от дронове“ е само ПР-акция. Реализацията на проекта може да отнеме години, а освен това има проблеми с финансирането му, пише агенция Bloomberg.

Както посочва агенцията, откакто председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви миналия месец, че ЕС ще построи "стена от дронове“, Брюксел спешно търси начини за реализиране на проекта. Очаква се, че днес лидерите на ЕС на неформална среща в Копенхаген ще постигнат напредък в реализацията на плана на фон дер Лайен, но поради проблеми с финансирането той вероятно ще се забави с години.

"Не говорим за концепция, която ще бъде реализирана в следващите три-четири години, а може би и повече, мисля“, коментира германският министър на отбраната Борис Писториус във Варшава в понеделник.

Един от източниците на американската агенция, запознат със ситуацията, определя идеята като ПР акция, която прикрива сложната реалност. Друг посочи трудностите при създаването на стена от безпилотни самолети по източния фланг на ЕС поради огромната активност на пътнически и товарни самолети в европейското въздушно пространство, което увеличава риска от съпътстващи щети.

Според източниците на агенцията, основната цел на ЕС е да определи кой ще отговаря за координацията и как да се свържат и синхронизират съществуващите национални и регионални инициативи, които излизат извън рамките на възможностите на националните ресурси.

"Въпреки това, шумът около безпилотните самолети рискува да затъмни по-общия проблем: Европа не разполага с достатъчна противовъздушна и противоракетна отбрана и почти изцяло разчита на САЩ по въпросите на далечния обсег, докато президентът Доналд Тръмп подтиква континента към по-голяма самодостатъчност", пише агенцията.

Основният проблем, признат от мнозина в ЕС и НАТО, е, че държавните институции и традиционно бавно развиващата се отбранителна промишленост трудно успяват да следват темпото на напредъка в технологиите за безпилотни летателни апарати.

"Великите технологии на 2024 г. вече няма да са такива през октомври 2025 г. Сега всички разбират, че трябваше да построим тази стена от безпилотни летателни апарати още преди година или две“, заяви президентът на Латвия Едгар Ринкевич.

Друга сложност при укрепването на източната граница на Европа е финансирането. На държавите членки остават само два месеца, за да представят проекти, финансирани от кредитния фонд на блока в размер на 150 милиарда евро, и не се предвижда друго финансиране до влизането в сила на новия бюджет през 2028 г.