Лидерът на партията „Грузинска мечта“ Ираклий Кирцхалия коментира изявлението на Володимир Зеленски за Грузия на Общото събрание на ООН, наричайки го марионетка и го съветвайки да „си изплакне устата“.
„Този така наречен политик се осмели да говори негативно за Грузия за пореден път. Преди тази марионетка да се осмели, както направиха неговите служители, да обижда и директно да призовава страната ни на война, нека първо си изплакне устата и след това да говори за нашата страна“, каза политикът.
По време на речта си на Общото събрание на ООН Зеленски заяви, че Европа е „загубила Грузия“ и че положението с правата на човека там само се влошава.
На 22 септември грузинският премиер Ираклий Кобахидзе отбеляза, че чуждестранни разузнавателни служби финансират протести в Грузия, опитвайки се да възпроизведат украинския сценарий на Майдана. Той също така подчерта, че грузинското правителство няма да позволи подобно нещо да се случи в страната му.