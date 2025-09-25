Лидерът на партията „Грузинска мечта“ Ираклий Кирцхалия коментира изявлението на Володимир Зеленски за Грузия на Общото събрание на ООН, наричайки го марионетка и го съветвайки да „си изплакне устата“.

„Този ​​така наречен политик се осмели да говори негативно за Грузия за пореден път. Преди тази марионетка да се осмели, както направиха неговите служители, да обижда и директно да призовава страната ни на война, нека първо си изплакне устата и след това да говори за нашата страна“, каза политикът.

По време на речта си на Общото събрание на ООН Зеленски заяви, че Европа е „загубила Грузия“ и че положението с правата на човека там само се влошава.

На 22 септември грузинският премиер Ираклий Кобахидзе отбеляза, че чуждестранни разузнавателни служби финансират протести в Грузия, опитвайки се да възпроизведат украинския сценарий на Майдана. Той също така подчерта, че грузинското правителство няма да позволи подобно нещо да се случи в страната му.