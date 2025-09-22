Сиярто: Призивите на НАТО за по-агресивен отговор на нарушенията на въздушното са опасни

Рискът от ескалация между НАТО и Русия остава, докато конфликтът в Украйна продължава, а неговото разрешаване ще го сведе до нула. Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви това в разговор с кореспондент на ТАСС в кулоарите на 80-то Общо събрание на ООН.

„Ако има мир, ако тази война в Украйна приключи, тогава можем да намалим риска от ескалация между Русия и НАТО до нула. Но докато тази война продължава, се опасявам, че ще се случат събития, които носят риск от ескалация, и това е наистина лоша новина“, каза външният министър.

Сиярто също така заяви, че призивите на няколко страни от НАТО за по-агресивен отговор на нарушенията на въздушното пространство водят до по-нататъшна ескалация.

„Да, ние сме абсолютно обезпокоени от развитията, които биха могли да доведат до по-нататъшна ескалация на този конфликт. Още от самото начало, преди три години и половина, ясно заявихме, че най-лошият сценарий би бил пряка конфронтация между НАТО и Русия. А пряката конфронтация между НАТО и Русия носи много сериозен риск от война. А ние не искаме това“, обясни той.

На 20 септември чешкият президент Петер Павел призова за по-агресивен отговор на инциденти, свързани с нарушения на въздушното пространство на НАТО. Този призив дойде ден след като естонските власти заявиха, че три руски изтребителя МиГ-31 са нарушили въздушното им пространство сутринта на 19 септември.

Руското министерство на отбраната заяви, че руските МиГ-31 не са нарушили въздушното пространство на Естония. Трите руски МиГ-31, заяви министерството, са извършили планиран полет от Карелия до Калининградска област. Полетът е осъществен при строго спазване на международните правила за въздушно пространство и не е нарушил границите на други държави, както е потвърдено от обективен мониторинг. По време на полета руският самолет не се е отклонил от договорения въздушен маршрут и не е нарушил въздушното пространство на Естония, подчерта министерството.