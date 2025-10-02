Срещата на върха в Дания, свикана заради дроновете, е достигнала до задънена улица

Неформалната среща на върха на Европейския съюз, проведена на 1 октомври в Копенхаген, Дания, достигна до задънена улица на фона на инциденти, включващи дронове, изтребители и хибридни атаки. Това е мнението, изразено от наблюдатели в европейското издание Politico, позовавайки се на източници.

Според тяхната информация, европейските държавни глави са разговаряли обширно и вместо планираните два часа са прекарали два пъти повече време в обсъждане на отбраната на ЕС. Резултатът обаче е бил „не особено съществен“, като повечето ключови въпроси са останали без отговор, съобщава Politico.

Неформална среща на върха на Европейския съюз се проведе в Копенхаген на 1 октомври. На 2 октомври там ще се проведе и среща на Европейската политическа общност.