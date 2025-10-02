Президентът на Финландия: Изчерпването на търпението на Тръмп към Путин дава повод за оптимизъм

Още по темата: Ескалиращият конфликт в сивата зона между Запада и Русия се води както в морето, така и във въздуха 02.10.2025 09:59

Икономиката му не е в добро състояние

Украйна е в по-добра позиция от всякога от началото на инвазията. Военната и финансовата подкрепа днес е особено силна. И който мисли, че ще има умора от войната или че американската администрация ще се оттегли, греши. Президентът Доналд Тръмп започна с стимули за Владимир Путин и, като видя, че това рядко работи с руснаците, премина към етапа на наказанието. От моркова към тоягата. Сега въпросът е колко голяма ще бъде тоягата. Това каза финландският президент Александър Стуб в интервю за El País и няколко големи европейски медии.

„Путин започва да усеща натиска. Икономиката му не е в добро състояние“, подчерта финландският президент. „А по отношение на военната стратегия Русия е провалила всичките си цели: не е успяла да отрече независимостта и суверенитета на Украйна, не е напреднала с повече от 20% на украинска територия и се е изолирала“.

Стуб не крие усмивката си след срещата на върха на ООН, от която се връща с едно убеждение: „прекалено рано е“, казва той, да обявим за мъртъв мултилатерализма.

„В Украйна вървим в по-добра посока. Комуникацията на Тръмп към Русия през последните две седмици дава повод за оптимизъм. Срещата му с Володимир Зеленски в Ню Йорк и обещанията за военно оборудване също дават повод за оптимизъм. И фактът, че Тръмп губи търпение към Путин“.

Голямата неизвестна, добавя той, е как ще реагира сега Москва: „Ако бях в Кремъл, щях да се питам дали стратегията е била правилна, или не“.

Той изпраща и послание до Тръмп, с когото не крие добрата си връзка:

„Трябва да убедим САЩ, че не само си заслужава да се защитава Европа, но и че, ако иска да запази статута си на суперсила, а аз съм сигурен, че иска, НАТО е мястото, където да го направи“.

Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на няколко европейски страни, сред които Полша и Румъния, и рояците от дронове в други, по-отдалечени от Русия страни, като Дания, показват, че подкрепата за Украйна „не е еднопосочна“.

„Това е нещо, което хората трябва да разберат: в момента най-опитната и модерна армия в Европа е там. Украинците имат много да ни научат, например как да се справяме с дроните“, каза още Стуб.

„Русия няма да сложи край на този конфликт по своя воля: ще го направи, когато стратегическите й цели се провалят. Затова всеки международен натиск, идващ от Южна Африка или Бразилия, е добре дошъл. Или от Пекин: „Преди година едно телефонно обаждане от президента Си Цзинпин до Путин би било достатъчно, за да се сложи край на тази война. Разбира се, не е толкова просто, но не бива да подценяваме ролята на Китай за принуждаването на Русия да сложи край на конфликта“.

„Страни като Казахстан и Узбекистан не гледат с особено спокойствие на този нов руски империализъм. Азербайджан променя стратегическата си ориентация към Запада и особено към САЩ, след като президентът Тръмп успя да сключи мирен договор...“, отбелязва той. „Има много движение“.