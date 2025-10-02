Макрон: Дронове, нарушаващи въздушното пространство на ЕС, могат да бъдат унищожени

И вярвам, че е изключително важно да се изпрати ясен сигнал

Френският президент Еманюел Макрон допусна възможността за унищожаване на дронове, които нарушават въздушното пространство на ЕС и НАТО, и призова за още по-голяма „стратегическа неяснота“ по отношение на европейския отговор на подобни инциденти, съобщават световните агенции.

„Вярвам, че основният отговор трябва да бъде още по-голяма непредсказуемост и стратегическа несигурност“, каза Макрон при откриването на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген. „И вярвам, че е изключително важно да се изпрати ясен сигнал: дроновете, нарушаващи нашето въздушно пространство, представляват значителен риск. Те могат да бъдат унищожени, точка. И ние няма да издаваме предварителни предупреждения.“

Той уточни, че съществува отделна процедура за самолетите, координирана с НАТО.

На 12 септември генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че Северноатлантическият алианс стартира операция „Източен страж“, за да засили позицията на организацията на източния ѝ фланг след нарушаването на полското въздушно пространство от безпилотни летателни апарати.