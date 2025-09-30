Европа не търси диалог и продължава да следва милитаристичен път

Изграждането на каквито и да е стени, включително „стена от дронове“, е фундаментално лоша идея. Това каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти в отговор на искането на руската информационна агенция за коментар относно инициативата на Европейската комисия (ЕК) за предприемане на незабавни действия за създаване на „стена от дронове“ на източния фланг на Европа.

„Изграждането на стени винаги е лошо нещо, както показва историята. И е доста тъжно, че милитаристична, конфронтационна политика на Украйна сега може потенциално да се материализира в изграждането на нови разделителни стени“, каза още Песков. „Европа продължава да следва милитаристичен път, вместо да търси диалог и да създава гаранции за сигурност, но европейските страни имат смесени мнения по този въпрос. Виждаме, че те продължават това милитаристично отношение, вместо да обмислят как да се включат в диалог, така че съвместно да търсят гаранции за сигурност по време и в рамките на диалога."

Песков подчерта, че Кремъл „чува различни гласове от европейските столици“ по този въпрос.

„Затова продължаваме да следим това“, допълни той.

По-рано председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейската комисия ще предложи незабавни мерки за създаване на „стена от дронове“ на източния фланг на Европа.

Проектът „Стена от дронове“ е съвместна инициатива между Германия, Полша, Финландия и балтийските държави, насочена към разполагане на многопластова система за наблюдение и автоматизирани системи за защита срещу дронове по границата с Русия.