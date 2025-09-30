Мисля, че това е преди всичко резултат от европейския натиск върху Вашингтон

Ако крилати ракети „Томахоук“ попаднат в Украйна, това няма да повлияе по никакъв начин на ситуацията на бойното поле, каза пред репортери руският външен министър Сергей Лавров, съобщава руски медии.

„Кремъл вече заяви съвсем ясно, че дори „Томахоук“ да се окажат в Украйна, това няма да промени военната ситуация“, отбеляза министърът в кулоарите на 22-рата годишна среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“.

Руският външен министър Сергей Лавров не смята, че въпросът с евентуалните доставки на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна е решен.

„Мисля, че това е преди всичко резултат от европейския натиск върху Вашингтон, а Вашингтон иска да покаже, че взема предвид мненията на своите съюзници. Не мисля, че все още сме в процес на окончателно решение“, каза още Лавров.