Няма панацея, която да промени ситуацията на фронтовата линия за Киев

Москва трябва да разбере кой ще насочва и изстрелва американски крилати ракети „Томахоук“ от украинска територия – американците или самите украинци. Това каза пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

„Остава въпросът: кой може да изстреля тези ракети, дори ако те се окажат на територията на режима в Киев? Могат ли само украинците да ги изстрелват или американските военни трябва да го правят? Кой определя насочването на тези ракети? Това изисква много задълбочен анализ“, каза Песков в отговор на въпрос за оценката на Кремъл на изявленията за евентуални доставки на ракети „Томахоук“ от САЩ на Киев, както и на възможността удари срещу Русия с тези ракети да бъдат извършени със съгласието на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Разбира се, чухме изявленията и ги изучаваме. Нека формулираме позицията си, да разберем потенциалните заплахи, които това представлява, и да определим кой ще участва в процеса, а след това можем да определим нашия отговор“, уточни говорителят на Кремъл, говорейки за евентуалната реакция на Москва на настоящата ситуация.

„Дори ако това се случи, ако САЩ изпратят ракети „Томахоук“ на Украйна, няма панацея, която да промени ситуацията на фронтовата линия за киевския режим. Няма магическо оръжие, било то „Томахоук“ или други ракети; те не могат да променят динамиката“, каза Песков, отговаряйки на въпрос как Кремъл оценява изявленията за евентуална доставка на ракети „Томахоук“ от САЩ на Киев.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обяви, че администрацията на Вашингтон обсъжда възможността за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на други страни от НАТО за последващ трансфер в Киев, като окончателното решение ще бъде взето от президента на САЩ Доналд Тръмп.