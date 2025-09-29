Джей Ди Ванс: САЩ обмислят доставката на ракети „Томахок” за Украйна

Още по темата: Кийт Келог: Вашингтон не е против Украйна да нанесе удари дълбоко в руска територия 29.09.2025 11:10

Ракетите „Томахок“ имат обсег от 2500 км

Съединените щати разглеждат искането на Украйна да получи ракети „Томахок“ с голям обсег, за да отблъсне руските нашественици, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, съобщава Reuters.

Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от САЩ да продаде ракети „Томахок“ на европейски държави, които да ги изпратят в Украйна. Ванс заяви в предаването „Fox News Sunday“, че американският президент Доналд Тръмп ще вземе „окончателното решение“ дали да разреши сделката.

„Разглеждаме редица искания от европейците“, заяви Ванс.

Ракетите „Томахок“ имат обсег от 2500 км (1550 мили), което поставя Москва в обсега на украинския арсенал, ако Киев получи тези ракети. Русия почти сигурно ще разгледа такава стъпка като ескалация на войната в Украйна.

Тръмп е отхвърлял исканията на Украйна за използване на ракети с дълъг обсег в миналото, но е все по-разочарован от отказа на руския президент Владимир Путин да сключи мирно споразумение.

Кийт Келог, специален пратеник на САЩ в Украйна, заяви, че Тръмп е дал да се разбере, че Киев вече трябва да може да нанася удари с дълъг обсег по Русия.

„Мисля, че като чета това, което той, Тръмп, е казал, и като чета това, което вицепрезидентът Ванс е казал... отговорът е да. Използвайте способността да нанасяте удари в дълбочина. Няма такова нещо като убежища“, заяви Келлог по-късно в неделя в интервю за Fox News.