Кийт Келог: Вашингтон не е против Украйна да нанесе удари дълбоко в руска територия

Вашингтон не е против Украйна да нанесе удари дълбоко в руска територия, използвайки произведени в Америка ракети с голям обсег, заяви специалният пратеник на САЩ Кийт Келог в интервю за Fox News в неделя.

В отговор на въпрос дали президентът на САЩ е разрешил подобни удари, Келог отговори: „Мисля, че ако прочетете какво е казал президентът на САЩ Доналд Тръмп, заедно с това, което са казали вицепрезидентът Ванс и държавният секретар Рубио, отговорът е „да“. Възползвайте се от възможността да нанесете удари дълбоко. Нищо не е забранено.“

Няколко дни по-рано The Wall Street Journal съобщи, че Тръмп е казал на украинския президент Володимир Зеленски, че е отворен за премахване на ограниченията на САЩ върху Киев, използващи произведени в Америка оръжия с голям обсег, за да нанасят удари в Русия. Според източници на вестника обаче Тръмп не е поел никакви конкретни ангажименти да предостави на Украйна ракетите с голям обсег, поискани от Зеленски.